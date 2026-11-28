দৈনন্দিন আমলের জন্য বিশেষ ফজিলতপূর্ণ কিছু সুরা
পবিত্র কোরআনুল কারিম হলো মুমিনের আত্মিক প্রশান্তি, হিদায়াত ও পরকালীন মুক্তির অবলম্বন। প্রতিদিন জীবনের নানা ব্যস্ততা, মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ও পরীক্ষার মাঝে একজন মুমিনের জন্য নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত ও বিশেষ ফজিলতপূর্ণ সুরাগুলোর আমল করা অত্যন্ত বরকতময়।
হাদিস শরিফে এমন অনেক সুরা ও আয়াতের কথা এসেছে, যেগুলোর দৈনন্দিন বা নিয়মিত তিলাওয়াত বান্দাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা, দুনিয়ার অস্থিরতা ও আখিরাতের কঠিন মুহূর্তে সুরক্ষা ও সুপারিশের সুসংবাদ দেয়। দৈনন্দিন আমলের জন্য বিশেষ ফজিলতপূর্ণ কয়েকটি সুরা ও আয়াত নিচে তুলে ধরা হলো:
১. সুরা ফাতিহা
সুরা ফাতিহাকে কোরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) একে কোরআন মাজিদের সবচেয়ে মহান সুরা বলেছেন। (সহিহ বুখারি: ৪৪৭৪)
এ ছাড়া আবু সাঈদ খুদরি (রা.)-এর বর্ণনায় সাপে কাটা গোত্রের সরদারকে সুরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ বা ঝাড়-ফুঁক করে সুস্থ করে তোলার ঘটনায় নবীজি (সা.) এর আরোগ্যগত মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। (সহিহ বুখারি: ৫০০৭; সহিহ মুসলিম: ২২০১)
পাশাপাশি নামাজের প্রতি রাকাতে এটি পঠিত হয় এবং দৈনন্দিন দোয়া ও আমলে এর গুরুত্ব অপরিসীম।
২. সুরা বাকারা ও সুরা আলে ইমরান
এই দুটি সুরা কিয়ামতের দিন তিলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ ও ছায়া হয়ে উপস্থিত হবে। আবু উমামা বাহিলি (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—যে ব্যক্তি সুরা বাকারা তিলাওয়াত করে, তাতে বরকত রয়েছে; আর তা বর্জন করা আফসোসের কারণ, কারণ বাতিলপন্থীরা এর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারে না। (সহিহ মুসলিম: ৮০৪)
অন্য বর্ণনায় নাওয়াস ইবনু সামআন (রা.) থেকে এসেছে, কিয়ামতের দিন সুরা বাকারা ও আলে ইমরান অগ্রভাগে থেকে পাঠকারীর পক্ষ নেবে। (সহিহ মুসলিম: ১৭৬১)
এ ছাড়া যে ঘরে সুরা বাকারা পড়া হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। (সহিহ মুসলিম)
৩. আয়াতুল কুরসি (সুরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত)
যদিও এটি স্বতন্ত্র সুরা নয়, বরং সুরা বাকারার একটি বিশেষ আয়াত, তবুও দৈনন্দিন আমলে এর মর্যাদা অতুলনীয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) একে কোরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (সহিহ মুসলিম: ৮১০)
দৈনন্দিন ফরজ নামাজের পর, সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমানোর আগে এটি পাঠের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।
৪. সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত
রাতের বেলায় ঘুমানোর আগে সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াতের বিশেষ ফজিলত হাদিসে এসেছে। আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (সহিহ বুখারি: ৫০০৯)
অর্থাৎ রাতের ইবাদত বা সার্বিক অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হয়ে যায়।
৫. সুরা কাহফ
দাজ্জালের ফিতনা থেকে সুরক্ষা ও জুমার দিনের বিশেষ নুরের সঙ্গে সুরা কাহফ গভীরভাবে যুক্ত। আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। (সহিহ মুসলিম: ৮০৯; সুনানে আবু দাউদ: ৪৩২৩)
পাশাপাশি জুমার দিনে (বৃহস্পতিবার মাগরিব থেকে শুক্রবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত) পুরো সুরাটি তিলাওয়াত করলে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত নুর বা আলো চমকাতে থাকে বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।
৬. মুসাব্বিহাতের সুরাগুলো
যেসব সুরা আল্লাহর তাসবিহ দিয়ে শুরু হয়েছে—যেমন সুরা বানি ইসরাইল (ইসরা), জুমার, হাদিদ, হাশর, সফ, জুমুআহ, তাগাবুন ও আলা—এগুলোকে ‘মুসাব্বিহাত’ বলা হয়। ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘুমানোর আগে মুসাব্বিহাত সুরাগুলো পাঠ না করে ঘুমাতেন না এবং বলতেন, এগুলোতে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা হাজার আয়াত থেকেও শ্রেষ্ঠ। (জামে তিরমিজি: ৩৪০৬)
৭. সুরা মুলক ও সুরা আস-সাজদাহ
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, কোরআনে ৩০ আয়াতবিশিষ্ট একটি সুরা রয়েছে, যা নিয়মিত পাঠকারীর পক্ষে ক্ষমা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সুপারিশ করতে থাকে; আর তা হলো ‘তাবারাকাল্লাযি বিইয়াদিহিল মুলক’ বা সুরা মুলক। (সুনানে আবু দাউদ: ১৪০০; জামে তিরমিজি: ২৮৯১)
অন্যদিকে জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, নবীজি (সা.) সাজদাহ ও সুরা মুলক পাঠ না করে ঘুমাতেন না। (জামে তিরমিজি: ৩৪০৪)
৮. সুরা কাফিরুন
ঘুমানোর আগে পাঠ করার জন্য নবীজি (সা.) সুরা কাফিরুন শিক্ষা দিয়েছেন। ফারওয়া ইবনে নাওফাল (রহ.)-এর বর্ণনায় শয্যাগ্রহণের সময় কী পড়বেন জানতে চাইলে রাসুলুল্লাহ (সা.) সুরা কাফিরুন পাঠ করতে বলেন এবং জানান যে এটি শিরকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা। (জামে তিরমিজি: ৩৪০৩)
৯. সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস
দৈনন্দিন সুরক্ষা ও আত্মরক্ষার অন্যতম প্রধান আমল হলো এই তিনটি সুরা। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিতেন এবং চেহারা ও শরীর যতদূর সম্ভব মুছে নিতেন। (সহিহ বুখারি: ৫৭৪৮)
এ ছাড়া সকাল-সন্ধ্যার আমলেও সুরা ইখলাস ও মুআউয়িযাতাইনের গুরুত্ব হাদিসে এসেছে।
১০. সুরা দুখান, সুরা ওয়াকিয়া ও সুরা ইয়াসিন
- সুরা ওয়াকিয়া: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করবে, তার ওপর অভাব বা দারিদ্র্য আসবে না। (সুনানে বায়হাকি: ২৪৯৭; তাফসিরে রুহুল মাআনি: ২/১২৮)। মাগরিবের পর বা রাতের শুরুতে এটি পাঠের অভ্যাস অনেকে গড়ে তোলেন।
- সুরা ইয়াসিন: জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাতে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহিহ ইবনে হিব্বান: ২৫৭৪; তাফসিরে ইবনে কাসির: ৬/৫৬২)
- সুরা দুখান: রাতে সুরা দুখান পাঠ করলে সত্তর হাজার ফেরেশতা মাগফিরাতের দোয়া করে মর্মে জামে তিরমিজিতে (হাদিস: ২৮৮৮) একটি বর্ণনা এসেছে।
উল্লেখ্য, হাদিস বিশারদদের মতে এই নির্দিষ্ট বর্ণনাটির সনদ বা বর্ণনাকারীদের বিষয়ে দুর্বলতার পর্যালোচনা রয়েছে, তাই সাধারণ তিলাওয়াতের সওয়াবের পাশাপাশি সনদের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা উচিত।
দৈনন্দিন জীবনে ছোট-বড় এসব সুরা ও আয়াতের নিয়মিত তিলাওয়াত বান্দার অন্তরকে আলোকিত করে, রবের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ সুগম করে। তবে কেবল প্রচলিত ফজিলতের আশায় না থেকে অর্থ অনুধাবন, শুদ্ধ উচ্চারণ এবং কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষা বাস্তব জীবনে ধারণ করার মাধ্যমেই প্রকৃত বরকত লাভ করা সম্ভব। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রতিদিন নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত ও ফজিলতপূর্ণ আমলগুলো যথাযথভাবে করার তাওফিক দান করুন।