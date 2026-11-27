বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে যাচ্ছে বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর অর্ডার
শ্রমিক অসন্তোষ, উৎপাদন ব্যাহত হওয়া ও উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ থেকে পোশাকের অর্ডার সরিয়ে নিচ্ছে বিশ্বের বড় বড় ফ্যাশন ব্র্যান্ড। জারা ও এইচঅ্যান্ডএমের মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড নভেম্বরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ থেকে তাদের মাসিক অর্ডারের প্রায় ১০ শতাংশ অন্যান্য এশীয় দেশে সরিয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্ডার যাচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভারতে।
শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) কারখানামালিকদের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ১ থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২৫ কোটি ৪০ লাখ ডলারের পোশাকের অর্ডার অন্য দেশে স্থানান্তর করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান রপ্তানি খাত বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বর্তমান অস্থিরতা কাটার পরও এসব অর্ডার আর দেশে ফিরে না আসার আশঙ্কা করছেন শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) হিসাব অনুযায়ী, শ্রমিক অসন্তোষের কারণে এ পর্যন্ত ৪০ কোটি ডলারের বেশি উৎপাদন ক্ষতি হয়েছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এ ছাড়া দেশের উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের প্রায় ৪০ শতাংশের সঙ্গে যুক্ত এ শিল্প।
ভারতের পাশাপাশি অর্ডার যাচ্ছে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতেও। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা সরবরাহব্যবস্থার ঝুঁকি কমানো ও নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিকল্প উৎপাদনকেন্দ্র খুঁজছেন।
এদিকে গত বুধবার পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩৬ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। গত চার দশকের মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে কম মজুরি বৃদ্ধির হার। মজুরি দ্বিগুণের বেশি করার দাবি ছিল শ্রমিকদের। নতুন মজুরি ঘোষণা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষও হয়েছে। তবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুর রহমান তরফদার এ বৃদ্ধিকে সন্তোষজনক উল্লেখ করে আগামীকাল শনিবার থেকে শ্রমিকদের কাজে ফেরার আশা প্রকাশ করেছেন।
শিল্পমালিকদের মতে, মজুরি বাড়ার ফলে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমব্যয়জনিত প্রতিযোগিতার সুবিধা আরও কমবে। পাশাপাশি জ্বালানিসংকট, কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়া ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা উৎপাদন ব্যাহত করছে।
বিজিএমইএর পরিচালক এম মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, একদিকে ক্রেতারা পণ্যের দাম কমাতে চাপ দিচ্ছেন, অন্যদিকে শ্রমিকদের মজুরি ও উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। ফলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হচ্ছে।
কারখানামালিকদের তথ্যমতে, জারা, এইচঅ্যান্ডএম, মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার, সেলিওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড বাংলাদেশ থেকে অর্ডার সরিয়ে নিয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ডগুলোর কয়েকটি এ বিষয়ে মন্তব্য করেনি।
উৎপাদন ও সরবরাহের সময়সীমাও বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। মহিউদ্দিন চৌধুরী জানান, বাংলাদেশে একটি অর্ডার উৎপাদন ও সরবরাহে যেখানে প্রায় ১২০ দিন লাগে, সেখানে ভারত, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় তা ৬০ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে সম্ভব। ভারতের ক্ষেত্রে প্রায় এক সপ্তাহ এবং ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫ দিন পর্যন্ত সময় সাশ্রয় হচ্ছে।
অ্যালপস অ্যাপারেলস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খান মনিরুল আলম জানান, ১ নভেম্বরের পর থেকে তাঁর অধিকাংশ ক্রেতা নতুন অর্ডার দেওয়া বন্ধ রেখেছেন। কিছু অর্ডার অন্য দেশে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিছু স্থগিত বা বাতিল করা হয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, উৎপাদন স্বাভাবিক করা ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থা ফিরিয়ে আনাই এখন বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের প্রধান চ্যালেঞ্জ। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সাময়িকভাবে সরিয়ে নেওয়া অর্ডার দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক স্থানান্তরে রূপ নিতে পারে।