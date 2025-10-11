পদ্মা নদীতে ইলিশ শিকার, আটক ২৪ জেলের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
মাদারীপুরের শিবচরে পদ্মা নদী থেকে ইলিশ শিকারের দায়ে ২৪ জেলেকে আটক করেছে প্রশাসন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে ১৬ দিন এবং ১৫ জনকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা মৎস্য অফিস।
জানা গেছে, ইলিশের প্রজনন মৌসুমে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অসাধু জেলেরা গোপনে পদ্মা নদীর বিভিন্ন স্থানে মাছ শিকার করেন। মাছ ধরা বন্ধে নিয়মিত উপজেলা মৎস্য অফিস, প্রশাসন ও নৌ পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে নদীতে। শুক্রবার বিকেল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ২৪ জেলেকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
এ সময় ২০ হাজার মিটার জাল জব্দ করা হয়। উদ্ধার করা হয় ২০ কেজি ইলিশ। জাল পুড়িয়ে ধ্বংস এবং মাছ দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
শিবচর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদার বলেন, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত ২৪ জেলেকে ইলিশ শিকারের অপরাধে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
এ বিষয়ে শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ইবনে মিজান বলেন, ‘নদীতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে অসাধু জেলেরা নদীর বিভিন্ন স্থানে মাছ শিকার করে থাকে। এর আগে আমরা আক্রমণের শিকার হয়েছিলাম। তবে অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং অস্থায়ী ইলিশের হাট গুঁড়িয়ে দিতে বড় অভিযান পরিচালনা করা হবে।’
