ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক, সতর্ক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বাস চলাচল করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিষয়ে রায় ঘোষণা করবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তবে এই রায়ের দিনের কোনো প্রভাব ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচলে পড়েনি। এই রায়কে কেন্দ্র করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগ যেন কোনো অপতৎপরতা চালাতে না পারে, সে জন্য গতকাল রাত থেকে মহাসড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক রয়েছেন।

সরেজমিন আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এক্সপ্রেসওয়ে ঘুরে দেখা গেছে, ভোর থেকে দূরপাল্লার পরিবহন মহাসড়কে চলাচল করছে। এ ছাড়া লোকাল বাসও চলছে। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য স্ট্যান্ডগুলোতে সাধারণ যাত্রীদের আনাগোনা চোখে পড়েছে।

ঢাকাগামী দূরপাল্লার একাধিক পরিবহনের চালক বলেন, পথে কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে না। মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের অবস্থান রয়েছে। অন্য দিনের তুলনায় যাত্রী কিছুটা কম হলেও যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

যাত্রীছাউনিতে থাকা ঢাকাগামী যাত্রীরা বলেন, পথেঘাটে তেমন কোনো সমস্যা তাঁরা দেখছেন না। অনেকটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। গাড়িতেও যাত্রীদের ভিড় আছে।

এদিকে গতকাল রাত থেকেই মহাসড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মহাসড়কে রয়েছেন। এক্সপ্রেসওয়ের সূর্যনগর বাসস্ট্যান্ডের দায়িত্বরত শিবচরের দত্তপাড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মাঈনুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা মহাসড়কে দায়িত্বরত রয়েছি। এখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। মহাসড়কে পুলিশের টহল রয়েছে।’

যানবাহনশিবচরমাদারীপুরঢাকা
