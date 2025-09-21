কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে দিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ৪৪ হাজার টাকা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছেন ট্রাফিক সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরী। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ব্যবসায়ী আব্দুল হাকিমের হাতে এই টাকা তুলে দেন তিনি।
জানা গেছে, আজ দুপুরে ব্যবসায়িক কাজে স্থানীয় যমুনা ব্যাংক থেকে টাকা তোলেন আব্দুল হাকিম নামের এক ব্যক্তি। ব্যাংক থেকে বের হওয়ার পথে ব্যাংকের সামনেই ৪৪ হাজার টাকার বান্ডিল তাঁর হাত থেকে অজান্তে পড়ে যায়। কিছু সময় পর রাস্তায় পড়ে থাকা টাকার একটি বান্ডিল দেখতে পান হাতীবান্ধা থানা ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরী। পরে তিনি টাকার প্রকৃত মালিককে খুঁজতে থাকেন। কাউকে না পেয়ে তিনি আশপাশের লোকজন ও দোকানদারকে হারানো টাকার সন্ধানে কেউ এলে তাঁকে জানাতে বলেন। প্রায় আধা ঘণ্টা পর ব্যবসায়ী আব্দুল হাকিম টাকা খুঁজতে এসে জানতে পারেন, তাঁর হারানো টাকা ট্রাফিক পুলিশ খুঁজে পেয়েছেন। পরে তিনি ট্রাফিক সার্জেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কক্ষে আব্দুল হাকিমের হাতে টাকাগুলো তুলে দেন ট্রাফিক সার্জেন্ট।
আব্দুল হাকিম বলেন, ‘দুপুরে টাকা তোলার জন্য যমুনা ব্যাংকে যাই। পরে কাজ শেষে বের হওয়ার পথে টাকাগুলো কোথায় যেন পড়ে যায়। অনেক খুঁজেও পাইনি। পরে জানতে পারি, ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট সোহাগ ভাই টাকাগুলো পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি টাকাগুলো আমাতে ফেরত দেন। এতে আমি অনেক খুশি।’
পুলিশ সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরী বলেন, ‘পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় টাকাগুলো দেখতে পেয়ে নিজের কাছে রেখে দিই। পরে প্রকৃত মালিক আব্দুল হাকিম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওসি স্যারের মাধ্যমে তাঁর টাকা তাঁকে বুঝিয়ে দিই।’
হাতীবান্ধা থানার ওসি মাহমুদুন-নবী বলেন, পুলিশ সব সময়ই জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরীর কারণে বাংলাদেশ পুলিশ আজ গর্বিত। বাংলাদেশ পুলিশ প্রতিনিয়ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত।
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ৪৪ হাজার টাকা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছেন ট্রাফিক সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরী। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ব্যবসায়ী আব্দুল হাকিমের হাতে এই টাকা তুলে দেন তিনি।
জানা গেছে, আজ দুপুরে ব্যবসায়িক কাজে স্থানীয় যমুনা ব্যাংক থেকে টাকা তোলেন আব্দুল হাকিম নামের এক ব্যক্তি। ব্যাংক থেকে বের হওয়ার পথে ব্যাংকের সামনেই ৪৪ হাজার টাকার বান্ডিল তাঁর হাত থেকে অজান্তে পড়ে যায়। কিছু সময় পর রাস্তায় পড়ে থাকা টাকার একটি বান্ডিল দেখতে পান হাতীবান্ধা থানা ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরী। পরে তিনি টাকার প্রকৃত মালিককে খুঁজতে থাকেন। কাউকে না পেয়ে তিনি আশপাশের লোকজন ও দোকানদারকে হারানো টাকার সন্ধানে কেউ এলে তাঁকে জানাতে বলেন। প্রায় আধা ঘণ্টা পর ব্যবসায়ী আব্দুল হাকিম টাকা খুঁজতে এসে জানতে পারেন, তাঁর হারানো টাকা ট্রাফিক পুলিশ খুঁজে পেয়েছেন। পরে তিনি ট্রাফিক সার্জেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কক্ষে আব্দুল হাকিমের হাতে টাকাগুলো তুলে দেন ট্রাফিক সার্জেন্ট।
আব্দুল হাকিম বলেন, ‘দুপুরে টাকা তোলার জন্য যমুনা ব্যাংকে যাই। পরে কাজ শেষে বের হওয়ার পথে টাকাগুলো কোথায় যেন পড়ে যায়। অনেক খুঁজেও পাইনি। পরে জানতে পারি, ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট সোহাগ ভাই টাকাগুলো পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি টাকাগুলো আমাতে ফেরত দেন। এতে আমি অনেক খুশি।’
পুলিশ সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরী বলেন, ‘পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় টাকাগুলো দেখতে পেয়ে নিজের কাছে রেখে দিই। পরে প্রকৃত মালিক আব্দুল হাকিম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওসি স্যারের মাধ্যমে তাঁর টাকা তাঁকে বুঝিয়ে দিই।’
হাতীবান্ধা থানার ওসি মাহমুদুন-নবী বলেন, পুলিশ সব সময়ই জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরীর কারণে বাংলাদেশ পুলিশ আজ গর্বিত। বাংলাদেশ পুলিশ প্রতিনিয়ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত।
ভাঙচুরের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাবন্দী চট্টগ্রাম যমুনা অয়েল কোম্পানির শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের (সিবিএ) সভাপতি মো. আবুল হোসেনকে গত ৯ আগস্ট পর্যন্ত (২০ দিন) কর্মস্থলে হাজির দেখানো হয়। ১৯ আগস্ট কোম্পানির এজিএম (টার্মিনাল) মোহাম্মদ মাকছুদুর রহমান স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে এ তথ্য জানা গেছে।২ মিনিট আগে
জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় বিদ্যুৎতায়িত হয়ে আব্দুর রহিম (৩৫) নামের এক প্রাণী চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার পুনট ইউনিয়নের নান্দাইলদীঘি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার কোটবাড়ীর বাতাবাড়িয়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঝটিকা মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল তাঁরা এই মিছিল করেন। পরে পুলিশের অভিযানে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।৪১ মিনিট আগে
তিনি বলেন, আইন অমান্য করে ইটভাটা চালু হলে সংশ্লিষ্ট সব সরকারি দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। উন্মুক্তভাবে ময়লা পোড়ানো, অবৈধ সিসা-ভাট্টি পরিচালনা এবং টায়ার পুড়িয়ে তেল তৈরিকারী অবৈধ পাইরোলাইসিস কারখানার মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধে প্রয়োজনে রাতের বেলা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ক১ ঘণ্টা আগে