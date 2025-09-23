Ajker Patrika
একই সঙ্গে স্বামী ও অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর আত্মহত্যা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় একই সঙ্গে গলায় রশি পেঁচিয়ে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীসহ স্বামী আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার গোতামারী ইউনিয়নের কুমারপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁদের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতরা হলেন উপজেলার গোতামারী ইউনিয়নের কুমারপাড়া গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে অলি মিয়া (৩০) ও তাঁর ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ছকিনা বেগম (২৫)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকালে অলি মিয়ার মা শরিফা বেগম ও স্ত্রী ছকিনা বেগমের মধ্যে ঝগড়া হয়। পরে অলি বাড়ি ফিরলে বিষয়টি শুনে তাঁর মাকে গালমন্দ ও শারীরিক আঘাত করেন। এ বিষয়ে অলির বৃদ্ধ মা ছেলের বিরুদ্ধে স্থানীয় গোতামারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে বিচার দেন।

এ খবর শুনে সন্ধ্যায় অলি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ছকিনা ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজ ঘরে একসঙ্গে আত্মহত্যা করেন। পরে রাতে তাঁদের সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীরা ঘরের দরজা ভেঙে দুজনের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। স্থানীয়দের খবরে হাতীবান্ধা থানার পুলিশ লাশ উদ্ধার করে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

জানতে চাইলে গোতামারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোনাব্বেরুল হক মোনা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ছেলে মারছে এ রকম মৌখিক অভিযোগ নিয়ে সকালে আমার কাছে শরিফা বেগম এসেছিল। পূজার মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আমি পরদিন বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম। সন্ধ্যায় শুনি তার (শরিফার) ছেলে ও ছেলের স্ত্রী একই সঙ্গে দড়িতে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কেন আত্মহত্যা করেছে তা সঠিক বলতে পারছি না।’

এ বিষয়ে হাতীবান্ধা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুনবী বলেন, ‘মায়ের শরীরে আঘাতের ঘটনায় ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে বিচার দেওয়ায় অভিমানে তাঁরা দুজন আত্মহত্যা করতে পারেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

