Ajker Patrika
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লালমনিরহাট

আদিতমারী সীমান্তে গুলিসহ বিদেশি পিস্তল উদ্ধার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
আদিতমারী সীমান্তে গুলিসহ বিদেশি পিস্তল উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

লালমনিরহাটের আদিতমারীর সীমান্তে এক রাউন্ড গুলিসহ একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল রাতে উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের দীঘলটারী ডিক্রির চর এলাকা থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়।

আজ সোমবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিজিবির লালমনিরহাট ১৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ঈমাম।

বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে দীঘলটারী ডিক্রির চর এলাকায় অভিযান চালায় বিজিবি। এ সময় মাঠে পড়ে থাকা পলিথিনে মোড়ানো একটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। পরে প্যাকেট খুলে এক রাউন্ড গুলিসহ একটি বিদেশি পিস্তল পাওয়া যায়। অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে আদিতমারী থানায় মামলা দিয়ে উদ্ধারকৃত পিস্তল ও গুলি জমা দিয়েছে বিজিবি।

বিষয়:

গুলিসীমান্তলালমনিরহাটবিজিবিআদিতমারীজেলার খবররংপুর বিভাগ
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