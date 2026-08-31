Ajker Patrika
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বেসরকারি

আরএফএল গ্রুপে ২০ পদে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আরএফএল গ্রুপে ২০ পদে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার।

পদসংখ্যা: ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: সর্বোচ্চ ২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা, রাজশাহী।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, উৎসব বোনাস, পিক-আপ ও ড্রপ-অফ সুবিধা, ছুটি নগদায়ন, আবাসন সুবিধা, প্রবেশন পিরিয়ডের পর পদোন্নতির সুযোগসহ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, প্রাণ-আরএফএল আউটলেটগুলোতে ছাড়সহ ক্রেডিট কার্ডে কেনাকাটার সুবিধা।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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