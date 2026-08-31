Ajker Patrika
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নোয়াখালী

সৌদিতে বাংলাদেশি যুবককে গুলি করে হত্যার পর হামলাকারীর আত্মহত্যা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
সৌদিতে বাংলাদেশি যুবককে গুলি করে হত্যার পর হামলাকারীর আত্মহত্যা
সৌদি আরবে নিহত বাংলাদেশি প্রবাসী মো. কামরুল জামান। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের তায়েফ শহরে মো. কামরুল জামান (৩৭) নামে এক বাংলাদেশি প্রবাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় হামলাকারী এক সৌদি তরুণ নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন।

স্থানীয় সময় রোববার ভোরে তায়েফের হাওয়াইয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত কামরুল নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কুতুবপুর গ্রামের কাজীবাড়ির খোরশেদ আলমের ছেলে। তিনি দুই ছেলেসন্তানের বাবা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুতুবপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আবু নাসের চৌধুরী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে সুপার মার্কেটে ডিউটি শেষে বাসায় ফেরার পথে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কামরুল। এ সময় এক সৌদি তরুণ সেখানে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। প্রাণ বাঁচাতে কামরুল দৌড়ে কর্মস্থলের সুপার মার্কেটের ভেতরে ঢুকে পড়েন। ঘটনাটি দেখে তাঁর দুই সহকর্মীও আতঙ্কে সেখান থেকে পালিয়ে যান।

পরে ওই তরুণ মার্কেটের ভেতরে ঢুকে কামরুলকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি করেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর হামলাকারী নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

ইউপি সদস্য আবু নাসের চৌধুরী বলেন, কামরুলের বাবা পেশায় কৃষক। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার আশায় প্রায় আড়াই বছর আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমান কামরুল। গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে পরিবারের সদস্যরা তাঁর মৃত্যুর খবর পান। তবে কী কারণে ওই সৌদি তরুণ কামরুলকে গুলি করে হত্যা করেছেন—তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

বিষয়:

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