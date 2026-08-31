Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ ভূমি অফিস আকস্মিক পরিদর্শনে প্রতিমন্ত্রী, অনুপস্থিত অধিকাংশ কর্মকর্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নারায়ণগঞ্জ ভূমি অফিস আকস্মিক পরিদর্শনে প্রতিমন্ত্রী, অনুপস্থিত অধিকাংশ কর্মকর্তা
আজ সোমবার সকালে নারায়ণগঞ্জ সদর ভূমি অফিস আকস্মিক পরিদর্শন করেন ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত

আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর ভূমি অফিসে অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অনুপস্থিত পেয়েছেন ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। একই সঙ্গে অফিসে উপস্থিত না থাকা কয়েকজন কর্মচারীর আগের দিনের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকার বিষয়টিও তাঁর নজরে এসেছে।

আজ সোমবার সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে নিজ গাড়িতে করে নারায়ণগঞ্জ সদর ভূমি অফিসে যান ভূমি প্রতিমন্ত্রী। সেখানে পাশাপাশি অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ সদর, ফতুল্লা সার্কেল ও সিদ্ধিরগঞ্জ সার্কেল ভূমি অফিস পরিদর্শন করেন তিনি।

জানা গেছে, প্রতিমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শনের সময় অফিসে মাত্র দু-একজন স্টাফ উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণগঞ্জ সদর, ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জ সার্কেলের সহকারী কমিশনারসহ (ভূমি) (এসি ল্যান্ড) সিনিয়র কর্মকর্তাদের কাউকেই তখন অফিসে পাওয়া যায়নি।

অফিস ঘুরে দেখার সময় সার্বিক অব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মীর হেলাল। এ সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি ও হাজিরা খাতাও পর্যালোচনা করেন তিনি। সেখানে অফিসে উপস্থিত না থাকা কর্মচারীদের আগের দিন হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকার বিষয়টি তাঁর নজরে আসে।

আজ সোমবার সকালে নারায়ণগঞ্জ সদর ভূমি অফিস আকস্মিক পরিদর্শন করেন ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত
আজ সোমবার সকালে নারায়ণগঞ্জ সদর ভূমি অফিস আকস্মিক পরিদর্শন করেন ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত

প্রায় ২৬ মিনিট পর সকাল ৯টা ২১ মিনিটে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রিনাত ফৌজিয়া ভূমি অফিসে আসেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রী অফিসের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো তাঁর কাছে তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান। তবে কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতির বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেন।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ভূমি প্রতিমন্ত্রী মীর হেলাল বলেন, ‘এটা খুব দুঃখজনক—অফিসে উপস্থিত না হয়ে আগের দিন হাজিরা খাতায় সাইন করা। এখানে খুবই অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করছি। জনগণ সঠিক সেবা পাচ্ছে না এই অফিস থেকে।’

ভূমি অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণ যাতে যথাযথ সেবা পান, সে বিষয়ে গুরুত্ব দেন প্রতিমন্ত্রী।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগনারায়ণগঞ্জ সদরভূমি অফিসপ্রতিমন্ত্রী
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