নারায়ণগঞ্জ ভূমি অফিস আকস্মিক পরিদর্শনে প্রতিমন্ত্রী, অনুপস্থিত অধিকাংশ কর্মকর্তা

আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর ভূমি অফিসে অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অনুপস্থিত পেয়েছেন ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। একই সঙ্গে অফিসে উপস্থিত না থাকা কয়েকজন কর্মচারীর আগের দিনের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকার বিষয়টিও তাঁর নজরে এসেছে।
আজ সোমবার সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে নিজ গাড়িতে করে নারায়ণগঞ্জ সদর ভূমি অফিসে যান ভূমি প্রতিমন্ত্রী। সেখানে পাশাপাশি অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ সদর, ফতুল্লা সার্কেল ও সিদ্ধিরগঞ্জ সার্কেল ভূমি অফিস পরিদর্শন করেন তিনি।
জানা গেছে, প্রতিমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শনের সময় অফিসে মাত্র দু-একজন স্টাফ উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণগঞ্জ সদর, ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জ সার্কেলের সহকারী কমিশনারসহ (ভূমি) (এসি ল্যান্ড) সিনিয়র কর্মকর্তাদের কাউকেই তখন অফিসে পাওয়া যায়নি।
অফিস ঘুরে দেখার সময় সার্বিক অব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মীর হেলাল। এ সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি ও হাজিরা খাতাও পর্যালোচনা করেন তিনি। সেখানে অফিসে উপস্থিত না থাকা কর্মচারীদের আগের দিন হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকার বিষয়টি তাঁর নজরে আসে।
প্রায় ২৬ মিনিট পর সকাল ৯টা ২১ মিনিটে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রিনাত ফৌজিয়া ভূমি অফিসে আসেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রী অফিসের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো তাঁর কাছে তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান। তবে কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতির বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেন।
পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ভূমি প্রতিমন্ত্রী মীর হেলাল বলেন, ‘এটা খুব দুঃখজনক—অফিসে উপস্থিত না হয়ে আগের দিন হাজিরা খাতায় সাইন করা। এখানে খুবই অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করছি। জনগণ সঠিক সেবা পাচ্ছে না এই অফিস থেকে।’
ভূমি অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণ যাতে যথাযথ সেবা পান, সে বিষয়ে গুরুত্ব দেন প্রতিমন্ত্রী।
বসতবাড়ির চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া। বাইরে যাওয়ার কোনো পথ নেই। মই বেয়ে দেয়াল টপকে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। এর মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ। রাত নামলেই বাড়ে আতঙ্ক—কখন এসে বুলডোজার দিয়ে বসতঘর ভেঙে দেওয়া হয়...৩ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ত্রিশালে মালবাহী ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সিএনজির চালকসহ আরও চারজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (৩১ আগস্ট) সকাল পৌনে ৯টার দিকে ত্রিশাল-বালিপাড়া আঞ্চলিক সড়কের ঠাকুরবাড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) তালিকাভুক্ত ৩৩০ জন দুষ্কৃতকারীর মধ্যে এক নম্বরে থাকা জাহেদুল ইসলাম (৩৫) ওরফে ‘পিচ্চি জাহেদ’কে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে সাতকানিয়া উপজেলার পুরানগড় ইউনিয়নের দক্ষিণ পুরানগড়ের ভাঙ্গারগোড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরে সম্প্রতি বিএনপিতে যোগ দেওয়া দুই নেতার এলাকায় আধিপত্য ও একটি বাজারে প্রভাব বিস্তার নিয়ে প্রায় সাত ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে পাট-পেঁয়াজ লুটপাটের অভিযোগসহ উভয়পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। এ ছাড়া এ সংঘর্ষে দুটি উপজেলার চার থেকে পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দারা অংশ নেয়।২ ঘণ্টা আগে