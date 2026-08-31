Ajker Patrika
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নাটোর

গুরুদাসপুরে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স-কাভার্ড ভ্যান সংঘর্ষে আহত ৮

গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ৩৮
গুরুদাসপুরে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স-কাভার্ড ভ্যান সংঘর্ষে আহত ৮
দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের গুরুদাসপুরে লাশবাহী একটি অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আটজন আহত হয়েছেন। আহত চারজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের গুরুদাসপুরের তালবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বনপাড়া হাইওয়ে পুলিশ জানায়, গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে রফিকুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির লাশ নিয়ে স্বজনেরা অ্যাম্বুলেন্সে করে নাটোরের বড়াইগ্রামে যাচ্ছিলেন।

তালবাড়িয়া এলাকায় পৌঁছালে ঢাকাগামী আরএফএল কোম্পানির একটি কাভার্ড ভ্যান ও লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্সটি মহাসড়কের পাশে বিলের পানিতে পড়ে যায়। এতে আটজন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগের বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়া এলাকায় বলে জানা গেছে।

খবর পেয়ে গুরুদাসপুর থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট প্রিয়ংকর রায় বলেন, দুর্ঘটনার পর অ্যাম্বুলেন্স ও কাভার্ড ভ্যান জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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