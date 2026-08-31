সাইবার সুরক্ষা আইন দ্রুত সংশোধন করা হবে: প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে আরও নিরাপদ করতে সাইবার সুরক্ষা আইন দ্রুত সংশোধন করা হবে। সরকার মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। ইতিমধ্যে মানবাধিকার আইন ও গুমসংক্রান্ত আইন সংসদে পাস হয়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজে শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে এসে কলেজ ক্যাম্পাস পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।
নুরুল হক নুর বলেন, বর্তমান সরকার আগামী পাঁচ বছরে দেশের এক কোটি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চায়। বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি প্রবাসী কর্মীদের জন্য বিনা জামানতে সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এখন দক্ষতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গতানুগতিক ও শুধু সনদনির্ভর শিক্ষা দিয়ে বর্তমান শ্রমবাজারে চাকরি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই দেশের ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে যেসব খাতে চাহিদা রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যপুস্তক, সিলেবাস ও কারিকুলাম মূল্যায়নের কাজ চলছে।
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