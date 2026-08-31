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নারায়ণগঞ্জ

আকস্মিক পরিদর্শনে ভূমি প্রতিমন্ত্রী, নারায়ণগঞ্জের দুই এসি ল্যান্ডসহ ১৮ জনকে শোকজ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৬, ২০: ০১
আকস্মিক পরিদর্শনে ভূমি প্রতিমন্ত্রী, নারায়ণগঞ্জের দুই এসি ল্যান্ডসহ ১৮ জনকে শোকজ
ভূমি অফিসে পরিদর্শনে ভূমি প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জে তিন ভূমি অফিসে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুপস্থিতিসহ নানা অনিয়ম দেখতে পান ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। এ ঘটনায় সদর, ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জ জোনের দুই এসিল্যান্ডসহ ১৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) রায়হান কবির। এর আগে সকালে সদর ভূমি অফিসে যান ভূমি প্রতিমন্ত্রী। এ সময় পাশাপাশি অবস্থিত ফতুল্লা সার্কেল ও সিদ্ধিরগঞ্জ সার্কেল ভূমি অফিসও পরিদর্শন করেন তিনি।

শোকজ পাওয়া দুই এসিল্যান্ড হলেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদিয়া আক্তার এবং ফতুল্লা থানা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অংমাচিং মারমা। বাকি ১৬ কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

নারায়ণগঞ্জ ভূমি অফিস আকস্মিক পরিদর্শনে প্রতিমন্ত্রী, অনুপস্থিত অধিকাংশ কর্মকর্তানারায়ণগঞ্জ ভূমি অফিস আকস্মিক পরিদর্শনে প্রতিমন্ত্রী, অনুপস্থিত অধিকাংশ কর্মকর্তা

ডিসি রায়হান কবির বলেন, সকালে তিন ভূমি অফিস পরিদর্শন করে নানা অনিয়ম ও অসংগতি খুঁজে পান প্রতিমন্ত্রী। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিন ভূমি অফিসের দুই এসিল্যান্ডসহ ১৮ জনকে শোকজ করা হয়েছে। তাঁদের আগামী ৩ কার্যদিবসের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

ডিসি আরও বলেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিসে উপস্থিত না থাকলেও অনেকের হাজিরা দেওয়া হয়ে গেছে। এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সময়মতো অফিসে উপস্থিতি, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে জনগণকে সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়েছেন জানিয়ে জেলা প্রশাসক বলেন, অনিয়মের বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, সরকারি সেবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতারও পরিবর্তন প্রয়োজন।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জফতুল্লাশোকজপ্রতিমন্ত্রী
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