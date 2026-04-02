Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

ক্রেতাকে মারধরের ঘটনায় মাংস বিক্রেতাসহ ২ জন কারাগারে

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ১৫
কমলনগরে গোশত বিক্রেতাসহ দুজন কারাগারে। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে গরুর মাংস ওজনে কম দেওয়া নিয়ে ক্রেতাকে মারধরের ঘটনায় করা মামলায় দুজনের জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি অঞ্চল কমলনগর আদালতের বিচারক আরিফুর রহমান এই আদেশ দেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সহকারী কৌঁসুলি (এপিপি) আমজাদ হোসাইন বলেন, ভুক্তভোগী ব্যক্তি গরিব মানুষ। মাংস কিনতে গেলে আসামি ওজনে কম ও চর্বি বেশি দেন। প্রতিবাদ করায় আসামিরা ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন।

আমজাদ হোসাইন আরও বলেন, এই ঘটনার তিন দিন পর থানায় তিনজনকে আসামি করে মামলা করলেও কেউ গ্রেপ্তার হননি। আজ দুই আসামি আদালতে উপস্থিত হয়ে জামিন চান। আদালত তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। 

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন গরুর মাংস বিক্রেতা বাহার ও তাঁর ছেলে সাহেদ।

মামলা সূত্রে জানা যায়, মারধরের শিকার নুরুল ইসলাম উপজেলার চর কালকিনি ইউনিয়নের চর সামসুদ্দিন গ্রামের আবদুল হকের ছেলে। ছোট ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ২৬ মার্চ বাহারের দোকানে নুরুল ইসলাম মাংস কিনতে যান।

মাংস কাটার সময় অতিরিক্ত হাড়, চর্বিসহ ওজনে কম দেওয়ার বিষয়টি তিনি লক্ষ করেন। এতে তিনি প্রতিবাদ করেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বাহার, তাঁর ছেলে সাহেদ ও দোকানের কর্মচারীরা নুরুল ইসলামের ওপর হামলা চালান। এতে তিনি ঘটনাস্থলে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করান। ঘটনার তিন দিন পর রোববার (২৯ মার্চ) আহত নুরুল ইসলামের বাবা আব্দুল হক বাদী হয়ে এই মামলা করেন।  

ঘটনার পর অভিযুক্ত বাহার সাংবাদিকদের কাছে মারধরের ঘটনাটি ‘সামান্য হাতাহাতি’ বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ‘মাংস বিক্রি করতে গেলে কিছু চর্বি দিতেই হয়। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়েছে। ছেলে রাগের মাথায় তাঁকে আঘাত করেছে।’

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ