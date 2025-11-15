Ajker Patrika

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
আবুল কালাম জহির। ছবি: সংগৃহীত
আবুল কালাম জহির। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আবুল কালাম জহির (৫০) নামের এক বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকায় (মোস্তাফার দোকান) এই ঘটনা ঘটে।

আধিপত্য বিস্তার ও দলীয় অন্তঃকোন্দলে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

নিহত আবুল কালাম জহির ওই ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকার মুনছুর আহমেদের ছেলে এবং চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।

দলীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম জহিরের সঙ্গে ছাত্রদলের কর্মী ছোট কাউছারের আধিপত্য বিস্তার ও অন্তঃকোন্দল চলে আসছে।

অভিযোগ রয়েছে, জহির এলাকায় মাদক কারবারসহ নানা অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। অপর দিকে ছোট কাউছার এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং অস্ত্র বেচাকেনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ছাড়া কাউছার একাধিক হত্যাসহ কয়েকটি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি।

এ বিষয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফয়েজুল আজীম নোমান বলেন, নিহত জহিরের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারের অভিযান চলছে।

তবে মাদক কারবার ও অন্তঃকোন্দলের কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। জহিরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মাদকের ৭টি মামলা রয়েছে। অপর দিকে অভিযুক্ত কাউছারের বিরুদ্ধে হত্যা ও অস্ত্র আইনে বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।

বিষয়:

গুলিহত্যাকাণ্ডবিএনপিহত্যাজেলার খবর
