টানা বৃষ্টিতে লক্ষ্মীপুরে জলাবদ্ধতা, দুর্ভোগে জনজীবন

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে টানা দুই দিন ধরে লক্ষ্মীপুরজুড়ে বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৪৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা চলতি বছরের সর্বোচ্চ।
সোমবার বিকেল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত কখনো ভারী, কখনো মাঝারি, আবার কখনো হালকা ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, কর্মজীবী মানুষ ও সাধারণ জনগণের দুর্ভোগ বেড়েছে। একই সঙ্গে বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রাও কিছুটা কমেছে।
অব্যাহত বৃষ্টিতে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার বাঞ্ছানগর, সামছেরাবাদ, কলেজ রোড, মজুপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন পৌরবাসী।
বৈরী আবহাওয়ার কারণে মঙ্গলবার রাতে লক্ষ্মীপুর-ভোলা নৌরুটে ছোট ফেরি চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হলেও বড় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। মজুচৌধুরীরহাট ফেরিঘাটের ব্যবস্থাপক মো. আতিকুজ্জামান জানান, আবহাওয়া আরও খারাপ হলে ফেরি চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বড় ফেরি চলাচলে কোনো সমস্যা হচ্ছে না।
রামগতি আবহাওয়া সতর্কীকরণ অফিসের কর্মকর্তা মো. সৌরভ হোসেন বলেন, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দুই দিন ধরে বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। এ পরিস্থিতি আরও কয়েক দিন স্থায়ী হতে পারে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা চলতি বছরের সর্বোচ্চ।
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