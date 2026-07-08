চট্টগ্রাম বিভাগে আজকের এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত, মধ্যরাতে ঘোষণা

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীন বিভাগের সব জেলায় আজ বুধবার অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। বৈরি আবহাওয়ার কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। তবে, অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা চলবে।
মঙ্গলবার মধ্য রাত একটার পর আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি যখন এ ঘোষণা চট্টগ্রাম বিভাগের সবগুলো জেলার পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিল তখন পরীক্ষার বাকি মাত্র ৯ ঘণ্টা।
এর আগে মঙ্গলবার রাত পৌনে ১১টায় চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলার এবং রাত পৌনে ১২টায় কক্সবাজার জেলার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।
কমিটির সভাপতি এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামানের সই করা বিজ্ঞপ্তিগুলোতে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এ বিভাগের সব জেলায় বুধবারের এইচএসসি, আলিম এবং এইচএসসি বিএমটি, ভোকেশনাল ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিয়ে স্থগিত পরীক্ষার সূচি পরে জানানোর কথা বলা হয়।
এদিন অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা যথারীতি চলবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে তুলে ধরেছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি।
চট্টগ্রাম বিভাগের সব জেলা প্রশাসকদের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দেওয়ার কথাও বিজ্ঞপ্তিতে তুলে ধরা হয়েছে।
চলতি বছর ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
গত ১ জুলাই পরীক্ষা শুরুর আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন জানান, যে কোনো দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে প্রতিটি বিষয়ে ৩ সেট করে প্রশ্ন করা হয়েছে।
চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা গত ২ জুলাই শুরু হয়। ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১২ লাখ ৭০ হাজার নিয়মিত ও অনিয়মিত পরীক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য ফরম পূরণ করেছেন।
আজ মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামন স্বাক্ষরিত পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।৩ ঘণ্টা আগে
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