হবিগঞ্জে যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত ২০

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ডুবাঐ বাজার এলাকায় আকিজ কোম্পানির সামনে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম তাজুল ইসলাম (৫২)। তিনি ইউনিক পরিবহনের চালক ছিলেন। তাঁর বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিলেট থেকে ঢাকাগামী ইউনিক পরিবহনের একটি বাস এবং বিপরীত দিক থেকে আসা সিলেটগামী লাকি পরিবহনের আরেকটি বাস ডুবাঐ বাজার এলাকায় পৌঁছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ইউনিক পরিবহনের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। অন্যদিকে লাকি পরিবহনের বাসটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এ ঘটনায় ইউনিক পরিবহনের চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং লাকি পরিবহনের চালকসহ উভয় বাসের অন্তত ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করেন।
জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর প্রায় এক ঘণ্টা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস দুর্ঘটনাকবলিত বাস দুটি সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শুভ রঞ্জন চাকমা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’
রাজধানীতে নিয়মিত অপরাধবিরোধী অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। একই সময়ে বিভিন্ন অভিযোগে ৫৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।৪০ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় এক বিএনপি নেতার বাড়ি থেকে সরকারি প্রণোদনার সার ও ধানবীজ উদ্ধার করে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেছে কৃষি বিভাগ। মঙ্গলবার (৭ জুলাই) সকালে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
টানা বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম নগরীর বিস্তীর্ণ এলাকা। বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রামে ২৩৭ দশমিক ৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিস। ভারী বর্ষণে নগরীর নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সড়কে পানি জমে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লায় ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে মো. শরিফুল ইসলাম (৩২) নামে এক ব্রাজিল সমর্থক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৭ জুলাই) রাতে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের ধনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে