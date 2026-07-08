Ajker Patrika
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হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত ২০

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত ২০
হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ডুবাঐ বাজার এলাকায় আকিজ কোম্পানির সামনে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম তাজুল ইসলাম (৫২)। তিনি ইউনিক পরিবহনের চালক ছিলেন। তাঁর বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিলেট থেকে ঢাকাগামী ইউনিক পরিবহনের একটি বাস এবং বিপরীত দিক থেকে আসা সিলেটগামী লাকি পরিবহনের আরেকটি বাস ডুবাঐ বাজার এলাকায় পৌঁছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ইউনিক পরিবহনের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। অন্যদিকে লাকি পরিবহনের বাসটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এ ঘটনায় ইউনিক পরিবহনের চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং লাকি পরিবহনের চালকসহ উভয় বাসের অন্তত ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করেন।

জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর প্রায় এক ঘণ্টা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস দুর্ঘটনাকবলিত বাস দুটি সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শুভ রঞ্জন চাকমা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’

বিষয়:

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