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ফুটবল

আর্জেন্টিনার একাদশে বড় পরিবর্তন, দেখে নিন কারা আছেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ জুলাই ২০২৬, ২০: ৫৩
আর্জেন্টিনার একাদশে বড় পরিবর্তন, দেখে নিন কারা আছেন
আর্জেন্টিনার একাদশে পরিবর্তন। ছবি: এএফপি

মিসরের বিপক্ষে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে আর্জেন্টিনার শুরুর একাদশে তিনটি পরিবর্তন এনেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। কেপ ভার্দের বিপক্ষে শেষ বত্রিশের ম্যাচে ৩-২ গোলে জয়ের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন লাউতারো মার্তিনেস, থিয়াগো আলমাদা ও ফাকুন্দো মেদিনা। তাঁদের জায়গায় আজকের ম্যাচে শুরু থেকে খেলবেন হুলিয়ান আলভারেস, লিয়ান্দ্রো পারেদেস ও নিকোলাস তালিয়াফিকো।

আটলান্টা স্টেডিয়ামে রাত ১০টায় শুরু হবে শেষ ষোলোর এই ম্যাচ। নকআউট পর্বে অভিজ্ঞতা ও ভারসাম্যের ওপর ভরসা রেখেই একাদশ সাজিয়েছেন স্কালোনি।

লাউতারোর বদলে আক্রমণভাগে লিওনেল মেসির সঙ্গী হয়েছেন হুলিয়ান আলভারেস। মাঝমাঠে থিয়াগো আলমাদার জায়গায় ফিরেছেন লিয়ান্দ্রো পারেদেস, আর লেফট ব্যাকে ফাকুন্দো মেদিনার পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন নিকোলাস তালিয়াফিকো।

অন্যদিকে গোলবারের নিচে আছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস। রক্ষণে তাঁর সামনে নাউয়েল মোলিনা, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেস ও তালিয়াফিকো। মাঝমাঠে রদ্রিগো দে পল, পারেদেস, এনসো ফের্নান্দেস ও আলেক্সিস মাক আলিস্তার। আক্রমণে মেসির সঙ্গে রয়েছেন আলভারেস।

আর্জেন্টিনার একাদশ
এমিলিয়ানো মার্তিনেস, নাউয়েল মোলিনা, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেস, নিকোলাস তালিয়াফিকো, রদ্রিগো দে পল, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, এনসো ফের্নান্দেস, আলেক্সিস মাক আলিস্তার, লিওনেল মেসি ও হুলিয়ান আলভারেস।

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