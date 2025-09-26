লক্ষ্মীপুরে বৃদ্ধাকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা, যুবক আটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে জেলা স্টেডিয়ামের পাশে রাশেদা বেগম (৬০) নামে এক নারীকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় ইমন হোসেন নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।
নিহত নারী রাশেদা বেগম লাহারকান্দি এলাকার মৃত মোবারক হোসেনের স্ত্রী।
পুলিশ ও নিহতের স্বজনেরা জানায়, লক্ষ্মীপুর শহরের জেলা স্টেডিয়ামের পাশে রাশেদা বেগম বাসায় একাই থাকতেন। আজ ফজরের নামাজের অজু করতে তিনি ঘর থেকে বের হন। এ সময় একই বাড়ির সেলিমের ছেলে ইমনকে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তিনি। রাশেদা বেগমের সঙ্গে নানা কথা বলে ঘরের ভেতরে ঢোকেন ইমন। ঘরে গিয়ে দরজা আটকে বঁটি দিয়ে রাশেদা বেগমকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন ইমন। এতে রাশেদার চিৎকারে আশপাশে লোকজন এগিয়ে এলে ওই নারীর গলা কেটে মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘরে লুকিয়ে থাকেন ঘাতক। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ইমন হোসেনকে আটক করে।
রাশেদা বেগম ও ইমন হোসেন সম্পর্কে চাচি-ভাতিজা।
আটক ইমনকে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. রেজাউল হক জানান, অনেক দিন ধরে বাড়ির নারিকেল-সুপারিগাছ নিয়ে ইমনের পরিবারের সঙ্গে রাশেদার দ্বন্দ্ব রয়েছে। এ ছাড়া ইমনের স্ত্রীর সঙ্গে রাশেদার নানা বিষয় নিয়ে মতবিরোধ চলছিল। এর জের ধরে রাশেদাকে হত্যা করার কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন ইমন। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
