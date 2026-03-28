কমলনগরে বাজারের গলি ও ড্রেন দখলমুক্ত করতে অভিযান

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ মার্চ ২০২৬, ১৭: ২৪
কমলনগরে বাজারের গলি ও ড্রেন দখলমুক্ত করতে অভিযান
ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ বাজারের গলি ও ড্রেনের জায়গা দখলমুক্ত করতে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বেলা ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়। এসময় প্রায় অর্ধশত দোকানের অবৈধ অংশ ভেঙে বাজারের চারটি বড় গলি দখলমুক্ত করা হয়। তোরাবগঞ্জ-মতিরহাট সড়ককে ফুটপাতমুক্ত ঘোষণা করা হয়। বাজারের গলি দখল ও ড্রেন দখলের অভিযোগে চার দোকান মালিককে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগুন ক্ষতিগ্রস্ত বাজারের দোকানগুলো পরিদর্শন করেন উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

কমলনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মোহাম্মদ রাহাত উজ জামান অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কমলনগর থানার ওসি ফরিদুল আলম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বাজার ইজারাদার গোলাম কাদের এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণমান্য ব্যক্তিরা।

জানা গেছে, বহু বছর ধরে তোরাবগঞ্জ বাজারের চারটি বড় গলি, প্রতিটি ড্রেন এবং দুটি পুকুর দখল করে রেখেছিল ঘর মালিক ও ব্যবসায়ীরা। এ কারণে বাজারে সারাদিন তীব্র যানজট লেগে থাকে। বর্ষায় ময়লা ও পানিতে বাজার এলাকা একাকার হয়ে পড়ে।  

গত ২১ মার্চ রাতে বাজারের স্বর্ণকার গলি আগুনে পুড়ে ছাই হয় ৭টি দোকান। এতে ব্যবসায়ীদের প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

আগুনের সংবাদ শুনেই ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও বাজারের গলিতে অবৈধ দোকান থাকায় ফায়ার সার্ভিস যথা সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানে পৌঁছাতে পারেনি। এ ঘটনার পরপরই মূলত স্থানীয়রা বাজারের অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।  

কমলনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মোহাম্মদ রাহাত উজ জামান বলেন, বাজারের গলিতে ও ড্রেনে  অবৈধ দখলদারদের আমরা সরিয়ে দিয়েছি এবং জরিমানা করেছি। এরপরেও আইন না মানলে জেল দেয়া হবে। তিনি বাজারের ব্যবসায়ীদের আইন মেনে চলার আহবান করেন।

