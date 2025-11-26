Ajker Patrika

মুখ পোড়ানো অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় হত্যার পর মুখ পোড়ানো অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর বিলপাড়া ধানের মাঠ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, আনুমানিক ৪০ বছর বয়সী এই ব্যক্তিকে অন্যত্র হত্যা করে তাঁর পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যে মুখ পুড়িয়ে বিকৃত করে লাশ ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রব তালুকদার সাংবাদিকদের বলেন, ‘ধারণা করছি, হত্যার পর মুখ পুড়িয়ে বিকৃত করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে আমাদের তদন্ত অব্যাহত আছে।’

পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিচয় শনাক্তের জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্টসহ অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে।

বিষয়:

কুষ্টিয়াউদ্ধারপুলিশহত্যাখুলনা বিভাগজেলার খবরলাশ
