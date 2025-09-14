মা-বাবার পাশে প্রস্তুত ফরিদা পারভীনের কবর

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
লোকসংগীতের বরেণ্য শিল্পী ফরিদা পারভীনকে কুষ্টিয়ায় পৌর গোরস্তানে মা-বাবার কবরের পাশে দাফন করা হবে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, দাফনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। কবরের স্থানও নির্ধারণ করা হয়েছে। মা রৌফা বেগম ও বাবা দেলোয়ার হোসেনের কবরের পাশে দাফন করা হবে তাঁকে।
কুষ্টিয়া পৌর গোরস্তানের গোরখদক (কবর খননকারী) মধু মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, পরিবারের লোকজনের সম্মতিতে সকাল থেকে কবরস্থানে পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হয়। শিল্পীর শেষ ইচ্ছানুযায়ী, নির্ধারিত জায়গায় কবর খনন করা হয়েছে।
জানা গেছে, আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা থেকে সড়কপথে কুষ্টিয়ায় আসবে ফরিদা পারভীনের লাশ। এরপর শহরের পিটিআই সড়কের নিজ বাড়িতে রাখা হবে। সেখান থেকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে জানাজার জন্য নেওয়া হবে। পরে তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী, পৌর কেন্দ্রীয় গোরস্তানে মা-বাবার কবরের পাশে দাফন করা হবে।
গতকাল শনিবার রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফরিদা পারভীন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর মৃত্যুতে কুষ্টিয়ার বাড়িতে ভিড় জমেছে স্বজন, বন্ধু ও ভক্তদের। চারদিকে নেমেছে শোকের ছায়া।
