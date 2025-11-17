কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের নম্বর হ্যাক করে প্রতারক চক্রের টাকা দাবি

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের (ডিসি) সরকারি মোবাইল নম্বর হ্যাক করার মাধ্যমে প্রতারক চক্র সাধারণ মানুষের কাছে অর্থ দাবি করছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে এই ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলা প্রশাসকের সরকারি নম্বর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ‘২৫ হাজার টাকা পাঠাবেন’ বা অনুরূপ অর্থের দাবি জানানো হচ্ছে। প্রতারক চক্রটি হ্যাক হওয়া নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএসে যোগাযোগ করে তাদের বিকাশ বা অন্য মোবাইলে মানি পেমেন্ট সিস্টেমে অর্থ পাঠানোর জন্য নির্দেশনা দিচ্ছে।
দৈনিক কুষ্টিয়ার সম্পাদক ড. আমানুর আমান জানান, তাঁর কাছে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। সেখানে ২৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এ নিয়ে তিনি ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন রাতেই। একই ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছে আজকের পত্রিকার কুষ্টিয়া প্রতিনিধি দেবাশীষ দত্তের কাছেও। আরও অনেকের কাছে একই ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছে।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনকে হবিগঞ্জ জেলায় বদলি করা হয়েছে। আজ রোববার তিনি কুষ্টিয়া ছেড়েছেন। তাঁর জায়গায় নবাগত জেলা প্রশাসক হিসেবে কুষ্টিয়ায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) পরিচালক ইকবাল হোসেন।
কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আব্দুল ওয়াদুদ বিষয়টি স্বীকার করে জানান, বিষয়টি জেলা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।
পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী সদর উপজেলার ডিবুয়াপুর শাখার গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (১৬ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে কালিকাপুর ইউনিয়নের মহাসড়কের পাশে অবস্থিত শাখাটির পরিত্যক্ত গেটে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, রাতের ওই সময়ে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ব্যাংকটির সামনে এসে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে। এরপর তারা পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। শাখার ভেতরে থাকা কর্মকর্তারা দৌড়ে এসে পানি ঢেলে আগুন নেভান।
ডিবুয়াপুর শাখার ব্যবস্থাপক হাফিজুর রহমান বলেন, ‘রাতে অফিসে ছিলাম আমরা। হঠাৎ সিকিউরিটি গার্ড বাঁশি বাজালে নিচে নেমে দেখি পরিত্যক্ত গেটে আগুন জ্বলছে। দ্রুত পানি এনে আগুন নেভাই। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।’ তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় তিনি সদর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।
পটুয়াখালী ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট তাপস বলেন, ‘ঘটনার কিছুক্ষণ আগেও আমরা টহল দিচ্ছিলাম। অন্য শাখার দিকে যাওয়ার পথে আগুন লাগানোর চেষ্টার বিষয়টি নজরে আসে। আমরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি।’
এ বিষয়ে জানতে পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।
মাদারীপুর প্রতিনিধি
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী মামলার রায়কে ঘিরে মাদারীপুরে ব্যাপক নিরাপত্তা জোরদার করেছে প্রশাসন। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ভোর থেকেই ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক, ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন আছে।
জেলায় এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া মাদারীপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে দূরপাল্লার বাস ছেড়ে গেছে। দোকানপাট ও রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি স্বাভাবিক আছে।
মাদারীপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাসুম বলেন, ‘সড়ক ও মহাসড়কে যাত্রী ও পথচারীদের নিরাপত্তার জন্য টহল বাড়ানো হয়েছে। চার প্লাটুন বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে মাঠে কাজ করছে একাধিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এ ছাড়া জেলা পুলিশের পাশাপাশি থানা-পুলিশের সদস্যরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি করছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলা সব ধরনের প্রস্তুতি রেখেছে প্রশাসন।’
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী মামলায় রায়কে ঘিরে কেউ যাতে নাশকতা না করতে পারে, সে ব্যাপারে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।’
কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেডে (কেপিএম) কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গেট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত কেপিএম শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদের (সিবিএ) ব্যানারে মিলের ১ নম্বর গেটে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় কেপিএম শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদের (সিবিএ) সভাপতি এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রমিক দলের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কেপিএম কারখানাকে আগের মতো সচল করতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের এক করপোরেশনে এক বেতন কমিশন ঘোষণা করতে হবে। সরকার ২০২৩ সালের জুলাই থেকে কর্মচারীদের ৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধা দিয়েছে এবং ২০২৫ সালের জুলাই থেকে মূল বেতনের ১৫ শতাংশ হারে যেই সুবিধা দিয়েছে, সেই সুবিধা কর্মচারীদের মতো শ্রমিকদেরও দিতে হবে।
তিনি আরও বলেন, কারখানায় কর্মরত পে কমিশনভুক্ত শ্রমিকদের কর্মচারীদের মতো উচ্চতর গ্রেড প্রদান করতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালায় সৃষ্ট জটিলতা নিরসন করে অবিলম্বে তাঁদের পদোন্নতি দিতে হবে। কারখানায় কর্মরত অস্থায়ী বা আউট সোসিং শ্রমিকদের সরকারঘোষিত বর্ধিত হারে ন্যায্য মজুরি প্রদান করতে হবে। যখন দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় তখন সরকারি, বেসরকারি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য সরকার মহার্ঘ ভাতা প্রদান করত এবং সেই মহার্ঘ ভাতা পরবর্তী শ্রমিকদেরও প্রদান করত। কিন্তু বিগত ২৩ সাল থেকে এই মহার্ঘ ভাতা শ্রমিকেরা পাচ্ছে না। এই মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে।
এ সময় সিবিএর সহসভাপতি জসিম উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক মোশাররফ হোসেন জহিরসহ সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ের দিনকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
ট্রাইব্যুনালের সামনের পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে। ট্রাইব্যুনালে প্রবেশের সব গেটেই বসানো হয়েছে চেকপোস্ট; পথচারী থেকে আইনজীবী—সবার পরিচয় যাচাই করেই প্রবেশের অনুমতি মিলছে।
আজ সোমবার সরেজমিন সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাইকোর্ট মাজারসংলগ্ন ট্রাইব্যুনালের ফটকে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, র্যাব ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন। সেনাবাহিনী ও ডিএমপির সাঁজোয়া যান রয়েছে সেখানে। মাজার গেটের সামনে সেনাবাহিনীকে অবস্থান নিতে দেখা যায়। এ ছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের একাধিক চেকপোস্ট দেখা যায়। একাধিক এলাকার অভিমুখে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।
নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা জানান, সম্ভাব্য অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে ‘মাল্টিলেয়ার সিকিউরিটি রিং’ তৈরি করা হয়েছে। আদালতপাড়ায় সাধারণ মানুষের চলাচল সীমিত রাখা হয়েছে।
গত ২৩ অক্টোবর অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামানের সমাপনী বক্তব্য শেষে বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার মামলাটি রায়ের জন্য আজ সোমবার অপেক্ষমাণ রাখেন।
এ মামলায় গত ১০ জুলাই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে পাঁচ অভিযোগে বিচার শুরুর আদেশ দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।
আসামিদের মধ্যে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন দায় স্বীকার করে রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন করেছেন। তিন আসামির মধ্যে একমাত্র তিনিই কারাগারে গ্রেপ্তার আছেন, বাকি দুজনকে পলাতক দেখিয়ে এ মামলার কার্যক্রম চলেছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে প্রথম মামলা হয় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে।
