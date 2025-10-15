মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের ব্লকেড

ইবি প্রতিনিধি
কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়কটি প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখা হয়।
এ সময় মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে মোবাইল ফোনে কুষ্টিয়া ও খুলনার জেলা প্রশাসকের আশ্বাসে ব্লকেড কর্মসূচি শেষ করেন শিক্ষার্থীরা।
এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবি শাখার সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট, সহসমন্বয়ক গোলাম রাব্বানী, ইয়াশিরুল কবীর, মুবাশ্বির আমিন, বাঁধনসহ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যানজটে আটকে থাকা এক বাসচালক বলেন, এই মহাসড়কের রাস্তা সংস্কার হওয়া উচিত। রাস্তার বেহাল দশায় প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যানবাহনগুলো। এতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়।
সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘এই এক সপ্তাহের মধ্যে সড়ক সংস্কারের কাজ করতে জেলা প্রশাসন যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলব। সাত দিন আগেই আমরা এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছি, যাতে বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে কেউ না নিতে পারে।’
কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়কটি প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখা হয়।
এ সময় মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে মোবাইল ফোনে কুষ্টিয়া ও খুলনার জেলা প্রশাসকের আশ্বাসে ব্লকেড কর্মসূচি শেষ করেন শিক্ষার্থীরা।
এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবি শাখার সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট, সহসমন্বয়ক গোলাম রাব্বানী, ইয়াশিরুল কবীর, মুবাশ্বির আমিন, বাঁধনসহ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যানজটে আটকে থাকা এক বাসচালক বলেন, এই মহাসড়কের রাস্তা সংস্কার হওয়া উচিত। রাস্তার বেহাল দশায় প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যানবাহনগুলো। এতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়।
সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘এই এক সপ্তাহের মধ্যে সড়ক সংস্কারের কাজ করতে জেলা প্রশাসন যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলব। সাত দিন আগেই আমরা এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছি, যাতে বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে কেউ না নিতে পারে।’
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি অপি দাশের পর তাঁর সঙ্গে থাকা ছাত্রদলের কর্মী তানিমও মারা গেছেন। আজ বুধবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তানিম (২০) মারা যান।৮ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের যাদুকাটা নদীর তীর কেটে বালু লুটের অভিযোগে ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এতে ৫১ জনের নামোল্লেখ ও ৩০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার তাহিরপুর থানায় যাদুকাটা নদী-১-এর ইজারাদার মো. নাছির মিয়ার পক্ষে মোশারফ হোসেন নামের এক ব্যক্তি মামলাটি করেন। এজাহারে ইজারার বাইরের স্থান থেকে১৯ মিনিট আগে
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০-এর (বিশেষ দায়রা জজ) বিচারক মো. রেজাউল করিম এ রায় দেন।৩৩ মিনিট আগে
বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজ ১৫ অক্টোবর (বুধবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকাল সাড়ে ৭টায় জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।৩৫ মিনিট আগে