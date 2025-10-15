Ajker Patrika
> সারা দেশ

মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের ব্লকেড

ইবি প্রতিনিধি
কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ইবি শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ইবি শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়কটি প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখা হয়।

এ সময় মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে মোবাইল ফোনে কুষ্টিয়া ও খুলনার জেলা প্রশাসকের আশ্বাসে ব্লকেড কর্মসূচি শেষ করেন শিক্ষার্থীরা।

এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবি শাখার সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট, সহসমন্বয়ক গোলাম রাব্বানী, ইয়াশিরুল কবীর, মুবাশ্বির আমিন, বাঁধনসহ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ইবি শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ইবি শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যানজটে আটকে থাকা এক বাসচালক বলেন, এই মহাসড়কের রাস্তা সংস্কার হওয়া উচিত। রাস্তার বেহাল দশায় প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যানবাহনগুলো। এতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়।

সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘এই এক সপ্তাহের মধ্যে সড়ক সংস্কারের কাজ করতে জেলা প্রশাসন যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলব। সাত দিন আগেই আমরা এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছি, যাতে বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে কেউ না নিতে পারে।’

বিষয়:

কুষ্টিয়াখুলনা বিভাগসংস্কারইবিজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবশালী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ গ্রেপ্তার

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

বিহার নির্বাচন: লড়বেন না প্রশান্ত কিশোর, ‘নিশ্চিত পরাজয়’ দেখছেন বিজেপি জোটের

ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি, ১৪ বিলিয়ন ডলারের কয়েন জব্দ

প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট চালু করছে চ্যাটজিপিটি, শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

কর্ণাটকে সরকারি জায়গায় আরএসএসের সভায় নিষেধাজ্ঞা

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সম্পর্কিত

হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের হামলায় ছাত্রদল সভাপতির পর কর্মীরও মৃত্যু

হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের হামলায় ছাত্রদল সভাপতির পর কর্মীরও মৃত্যু

যাদুকাটার বালু লুটের ঘটনায় ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

যাদুকাটার বালু লুটের ঘটনায় ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

১৫ অক্টোবরের ঐক্যের বন্ধন সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

১৫ অক্টোবরের ঐক্যের বন্ধন সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে: ঢাবি উপাচার্য