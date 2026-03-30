Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

মিঠামইন হাওরে বজ্রপাতে প্রাণ গেল কৃষকের

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে হাওরে গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) বিকেলে উপজেলার ঢাকী ইউনিয়নের ঢাকী সেতুর পার্শ্ববর্তী বাহিরচর পাউবো ফসলরক্ষা বাঁধ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. শরীফ মিয়া (৩২) ঢাকী ইউনিয়নের মুন্সিপুর গ্রামের আসাদ মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে গরুর জন্য ঘাস কাটতে বাড়ির সামনে বাহিরচর হাওরে যান শরীফ মিয়া। বেলা ৩টার দিকে আকাশে মেঘ করে হালকা বৃষ্টি শুরু হলে শরীফ বাড়ির দিকে রওনা হন। পথে বজ্রপাত শুরু হলে আক্রান্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বৃষ্টি থামলে এলাকার কৃষকেরা যাতায়াতের সময় শরীফকে হাওরে পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয় বাসিন্দারা মিঠামইন থানা-পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী জানান, মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

