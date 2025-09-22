কিশোরগঞ্জে হেযবুত তাওহীদের বৈঠক পণ্ড করল পুলিশ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রশাসনের অনুমতি নেই—অভিযোগ তুলে কিশোরগঞ্জে হেযবুত তাওহীদের আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে শহরের একটি রেস্তোরাঁয় সংগঠনটির বৈঠক শুরু হলে কিছুক্ষণ পর পুলিশ গিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশনা দেয়।
‘রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাবনা: তাওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা’ শীর্ষক বৈঠকের আয়োজন করেছিল হেযবুত তাওহীদের কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা। সভার শুরুতে সংগঠনের জেলা সভাপতি সোহানুর রহমান হিমসেল স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর প্রধান অতিথি ঢাকা বিভাগের সভাপতি মাহবুব আলম মাহফুজ বক্তব্য দিচ্ছিলেন। ঠিক সে সময় সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বৈঠকে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেন।
ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, জেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া এ ধরনের সভা আয়োজন করা যায় না। আয়োজকেরা অনুমতি না নেওয়ায় আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে সভা বন্ধ রাখতে বলা হয়। অন্যদিকে, প্রধান অতিথি মাহবুব আলম মাহফুজ জানান, রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব সরকারিভাবে আলোচনায় এসেছে বলেই এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে অন্য জেলাতেও একই ধরনের বৈঠক হয়েছে এবং সেগুলোর জন্য প্রশাসনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি তাঁদের। তবে পুলিশের অনড় অবস্থানে শেষ পর্যন্ত বৈঠকটি বন্ধ করে দেন আয়োজকেরা।
এ বিষয়ে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘এটি একটি সভা হলেও অনুমতি ছাড়া এ ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করা যায় না। তাই তাঁদের সভা বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে এবং আয়োজকেরাও তা মেনে নিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।’
প্রশাসনের অনুমতি নেই—অভিযোগ তুলে কিশোরগঞ্জে হেযবুত তাওহীদের আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে শহরের একটি রেস্তোরাঁয় সংগঠনটির বৈঠক শুরু হলে কিছুক্ষণ পর পুলিশ গিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশনা দেয়।
‘রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাবনা: তাওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা’ শীর্ষক বৈঠকের আয়োজন করেছিল হেযবুত তাওহীদের কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা। সভার শুরুতে সংগঠনের জেলা সভাপতি সোহানুর রহমান হিমসেল স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর প্রধান অতিথি ঢাকা বিভাগের সভাপতি মাহবুব আলম মাহফুজ বক্তব্য দিচ্ছিলেন। ঠিক সে সময় সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বৈঠকে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেন।
ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, জেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া এ ধরনের সভা আয়োজন করা যায় না। আয়োজকেরা অনুমতি না নেওয়ায় আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে সভা বন্ধ রাখতে বলা হয়। অন্যদিকে, প্রধান অতিথি মাহবুব আলম মাহফুজ জানান, রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব সরকারিভাবে আলোচনায় এসেছে বলেই এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে অন্য জেলাতেও একই ধরনের বৈঠক হয়েছে এবং সেগুলোর জন্য প্রশাসনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি তাঁদের। তবে পুলিশের অনড় অবস্থানে শেষ পর্যন্ত বৈঠকটি বন্ধ করে দেন আয়োজকেরা।
এ বিষয়ে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘এটি একটি সভা হলেও অনুমতি ছাড়া এ ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করা যায় না। তাই তাঁদের সভা বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে এবং আয়োজকেরাও তা মেনে নিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।’
পানছড়িতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ছাত্র-জনতার সংগ্রাম পরিষদ। আজ সোমবার সকালে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।৮ মিনিট আগে
গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি রাসায়নিক পদার্থের (কেমিক্যাল) গুদাম আগুন লেগে পুড়ে গেছে। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে টঙ্গীর সাহারা মার্কেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি, উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি, কুর্মিটোলা ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটিসহ মোট সাতটি ইউনিটের প্রচেষ্টায় আগুন...৩০ মিনিট আগে
বরিশালের মুলাদীতে বাস থেকে মাথা বের করে বমি করার সময় বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে রিনা বেগম (৪০) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে মুলাদী বন্দরের খাদ্যগুদাম সড়ক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩৬ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে সুলতান মাহমুদ নামের একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ১ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে