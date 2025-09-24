Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কিশোরগঞ্জ

‘কটিয়াদীতে সাংবাদিক পিটায়্যা হাওরে আসছি’

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি
রমজান মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
রমজান মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

তথ্য না দিয়ে উল্টো সাংবাদিকের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের অভিযোগ উঠেছে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে আনসার-ভিডিপির প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ওই প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সংবাদকর্মীরা।

আজ বুধবার অষ্টগ্রাম উপজেলা আনসার-ভিডিপি কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, অষ্টগ্রামে সরকারি অফিসে শোয়ারঘর বানিয়ে বসবাস ও আগামী দুর্গাপূজায় আনসার মোতায়েনসহ বিভিন্ন বিষয়ে উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তার কাছে তথ্য জানতে চাইলে আনসার-ভিডিপি প্রশিক্ষক রমজান মিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন।

রমজান মিয়া সাংবাদিক পরিচয় পাওয়ার পর ক্ষিপ্ত হয়ে দৈনিক ইনকিলাবের নাদিরুজ্জামান আজমল ও দৈনিক সকালের সময়ের মাহবুব আলমকে অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন।

ভুক্তভোগী মাহবুব আলম বলেন, ‘অফিসে তথ্য নিতে গেলে রমজান মিয়া আমাদের বেরিয়ে যেতে বলেন, সাংবাদিক পরিচয়১ শুনে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে রমজান মিয়া বলেন, ‘‘কটিয়াদীতে সাংবাদিক পিটায়্যা হাওরে আসছি, কত নিউজ হইছে! বেরিয়ে যান, যা পারেন গিয়ে করেন।’’

এ বিষয়ে উপজেলা আনসার-ভিডিপির কর্মকর্তা বুলবুলি বেগম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যা কিছু হয়েছে তা সঠিক হয়নি। আমি পূজার কাজের চাপে আছি। একটু সময় করে বিষয়টি সমাধান করব।’

কিশোরগঞ্জ আনসার-ভিডিপির কমান্ডার মো. আশরাফুল হক বলেন, ‘অফিশিয়ালি বিষয়টি আমাকে কেউ অবহিত করেনি। পূজার নিরাপত্তায় আমি ব্যবস্থায় আছি। তবুও আপনার কথা আমলে নিয়ে দ্রুত বিষয়টি সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগঅভিযোগঅষ্টগ্রামজেলার খবরসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

ছাগল-কাণ্ডের মতিউরের জামিন নামঞ্জুর, সাদিক অ্যাগ্রোর ইমরান আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

ছাগল-কাণ্ডের মতিউরের জামিন নামঞ্জুর, সাদিক অ্যাগ্রোর ইমরান আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় কারাগারে

তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় কারাগারে

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর কারাগারে

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর কারাগারে

চাঁদার জন্য ১৬ গাড়ি ভাঙচুর: এবার সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার

চাঁদার জন্য ১৬ গাড়ি ভাঙচুর: এবার সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার