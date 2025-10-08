কিশোরগঞ্জে ৯৫৬৭৭৪ শিশুকে টাইফয়েড জ্বরের টিকা দেওয়া হবে

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনে কিশোরগঞ্জে ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৭৭৪ শিশুকে টাইফয়েড জ্বরের টিকা দেওয়া হবে। আগামী ১২ অক্টোবর থেকে ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুকে বিনা মূল্যে ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে।
ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কিশোরগঞ্জে সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক পরামর্শমূলক সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় জেলা তথ্য অফিস জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে এই সভার আয়োজন করে।
জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খানের সভাপতিত্বে পরামর্শমূলক সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা তথ্য অফিসের সিনিয়র তথ্য অফিসার মো. সাইফুল আলম।
এতে রিসোর্স পারসন হিসেবে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সৈয়দ এ মুমেন, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মো. দিদারুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম ও কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল মালেক চৌধুরী।
পরামর্শমূলক সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজাবে রহমত, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মুনিরুল ইসলাম এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় জানানো হয়, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৭৭৪ জন শিশু-কিশোরকে টিকা দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২ লাখ ৮৯ হাজার ৪০৫ জন টিকার জন্য নিবন্ধন করেছে। স্কুল-মাদ্রাসায় প্রায় ৪০ শতাংশ নিবন্ধিত হয়েছে। এ ছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে ১০ শতাংশ নিবন্ধিত হয়েছে।
সভায় আরও জানানো হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৯ম শ্রেণি/সমমান সব শিক্ষার্থী নিজ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সব শিশু বিদ্যমান ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রে ১ ডোজ টাইফয়েডর টিকা গ্রহণ করতে পারবে। এ ছাড়া পূর্বে টাইফয়েড টিকা গ্রহণ করে থাকলেও ক্যাম্পেইন চলাকালীন ১ ডোজ টাইফয়েডের টিকা গ্রহণ করা যাবে।
টাইফয়েড টিকা নিতে চার ধাপের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। প্রথমে অনলাইনে নিবন্ধন, দ্বিতীয় ধাপে টিসিভি কর্মসূচিতে নিবন্ধন, তৃতীয় ধাপে টিকাদান কার্ড ডাউনলোড এবং চতুর্থ ধাপে নির্ধারিত কেন্দ্রে গিয়ে সেই কার্ড দেখিয়ে টিকা গ্রহণ করতে হবে।
পরামর্শমূলক সভায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, টিকা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ, ভুল তথ্য প্রতিহত করা এবং টিকাদান কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।
টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনে কিশোরগঞ্জে ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৭৭৪ শিশুকে টাইফয়েড জ্বরের টিকা দেওয়া হবে। আগামী ১২ অক্টোবর থেকে ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুকে বিনা মূল্যে ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে।
ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কিশোরগঞ্জে সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক পরামর্শমূলক সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় জেলা তথ্য অফিস জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে এই সভার আয়োজন করে।
জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খানের সভাপতিত্বে পরামর্শমূলক সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা তথ্য অফিসের সিনিয়র তথ্য অফিসার মো. সাইফুল আলম।
এতে রিসোর্স পারসন হিসেবে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সৈয়দ এ মুমেন, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মো. দিদারুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম ও কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল মালেক চৌধুরী।
পরামর্শমূলক সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজাবে রহমত, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মুনিরুল ইসলাম এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় জানানো হয়, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৭৭৪ জন শিশু-কিশোরকে টিকা দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২ লাখ ৮৯ হাজার ৪০৫ জন টিকার জন্য নিবন্ধন করেছে। স্কুল-মাদ্রাসায় প্রায় ৪০ শতাংশ নিবন্ধিত হয়েছে। এ ছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে ১০ শতাংশ নিবন্ধিত হয়েছে।
সভায় আরও জানানো হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৯ম শ্রেণি/সমমান সব শিক্ষার্থী নিজ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সব শিশু বিদ্যমান ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রে ১ ডোজ টাইফয়েডর টিকা গ্রহণ করতে পারবে। এ ছাড়া পূর্বে টাইফয়েড টিকা গ্রহণ করে থাকলেও ক্যাম্পেইন চলাকালীন ১ ডোজ টাইফয়েডের টিকা গ্রহণ করা যাবে।
টাইফয়েড টিকা নিতে চার ধাপের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। প্রথমে অনলাইনে নিবন্ধন, দ্বিতীয় ধাপে টিসিভি কর্মসূচিতে নিবন্ধন, তৃতীয় ধাপে টিকাদান কার্ড ডাউনলোড এবং চতুর্থ ধাপে নির্ধারিত কেন্দ্রে গিয়ে সেই কার্ড দেখিয়ে টিকা গ্রহণ করতে হবে।
পরামর্শমূলক সভায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, টিকা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ, ভুল তথ্য প্রতিহত করা এবং টিকাদান কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।
কুষ্টিয়া জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আল মামুন হোসেন মণ্ডল বলেন, ‘জেলার প্রায় সব উপজেলায় জনবল-সংকট রয়েছে। তবে দৌলতপুরের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। সেখানে বর্তমানে কোনো সার্জন বা স্থায়ী কর্মকর্তা নেই। মিরপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কাজ করছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো২৪ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার জালনোটসহ চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে উপজেলার নোয়াপাড়া বাজার এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
অভিযোগপত্রে বনপাড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কে এম জাকির হোসেন, মাঝগাঁও আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি খোকন মোল্লা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কে এম জিল্লুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলামসহ মোট ৪৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। অপর আসামি বাদশা মিয়া তদন্ত চলাকালে মারা যাওয়ায়১ ঘণ্টা আগে
ফারুক বলেন, “আমি দৃষ্টিহীন মানুষ, কিন্তু মেধাহীন নই। প্রতিকূলতা পেরিয়ে মাস্টার্স পাস করেছি-তবুও শুধু চোখ না থাকার কারণে চাকরি পাচ্ছি না। আমার একটাই স্বপ্ন, একটি সরকারি চাকরির মাধ্যমে নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে থাকা। প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন, আমাকে যেন একটা চাকরির সুযোগ২ ঘণ্টা আগে