সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে ছাত্রদলের সভাপতি সাকিব, সাধারণ সম্পাদক বিরুনী

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
রাফিউল ইসলাম সাকিব ও মোক্তাদির আল বিরুনী। ছবি: সংগৃহীত
রাফিউল ইসলাম সাকিব ও মোক্তাদির আল বিরুনী। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ শাখার আংশিক পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে রাফিউল ইসলাম সাকিবকে সভাপতি এবং মোক্তাদির আল বিরুনীকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি রাফিউল ইসলাম সাকিব বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কমিটিতে রয়েছেন সিনিয়র সহসভাপতি শাহরিয়ার আহমেদ তন্ময়, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফ আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এহতাশামুল হক নাবিল, আর রহমান আরাত, সাইফ আহমেদ সিয়াম, অপূর্ব মজুমদার; সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ ইকরাম, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক (সহসভাপতির মর্যাদা) জান্নাতুল বুশরা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে হবে।

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি রাফিউল ইসলাম সাকিব বলেন, ‘ছাত্রসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাব। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হিসেবে মানুষের সেবা করার পাশাপাশি সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাব।’

কিশোরগঞ্জছাত্রদলঢাকা বিভাগমেডিকেল কলেজকিশোরগঞ্জ সদরঢাকা
