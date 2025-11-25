Ajker Patrika

কিশোরগঞ্জে বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জে বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কিশোরগঞ্জে বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধনটির আয়োজন করে বাউল ও শিল্পীসমাজ।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ইসমাইল হোসেন মধু, জেলা জাতীয় বাউল সমিতির সভাপতি হারিছ, শানে পাঞ্জাতন মহরম জারি দলের পরিচালক বাউল মান্নান, বাউল কিবরিয়া খোকন, মাসুদুর রহমান মিলন ও জেলা যুবদলের সহসভাপতি রকিবুল হাসান ফয়সাল।

এ ছাড়া সংহতি প্রকাশ করেন তরফীয়া দরবারের সাজ্জাদনশীন সৈয়দ ইয়াছিন, জেলা সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত কুমার সরকার, উদীচীর সাধারণ সম্পাদক বাবুল রেজা, বাপা সভানেত্রী অ্যাডভোকেট হামিদা বেগম ও মহিলা পরিষদ নেত্রী কামরুন্নাহার।

এ সময় বক্তারা বাউল আবুল হোসেন সরকারের দ্রুত নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান এবং মুক্তি না দিলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার মাদারীপুরের একটি অনুষ্ঠান থেকে বাউল আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে আদালতে সোপর্দ করলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জমুক্তিজেলা প্রশাসকবাউল শিল্পীমানববন্ধন
