Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে বিজিবির গাড়িতে হামলা

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ), প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০: ৫২
কিশোরগঞ্জে বিজিবির গাড়িতে হামলা
হামলায় গাড়ির গ্লাস ভেঙে যায়। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে সাদেকপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর সেরবাজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণায় বিলম্বকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা বিজিবি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছে। এতে বিজিবির একটি গাড়ির পেছনের গ্লাস ভেঙে যায় এবং আহত হন একজন বিজিবি সদস্য।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে মনোহরপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মনোহরপুর সেরবাজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন শেষে প্রিসাইডিং কর্মকর্তাসহ পুলিশ ও আনসার সদস্যরা ভৈরব শহরে ফেরার পথে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে থাকা বিজিবির গাড়িবহরে হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা।

ঘটনায় বিজিবির চারটি গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ির গ্লাস ভেঙে যায় এবং ইটের আঘাতে এক বিজিবি সদস্যের হাতে চোট লাগে।

ভৈরব উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ এইচ এম আজিমুল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মনোহরপুর সেরবাজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ফেরার সময় তাঁর নেতৃত্বে থাকা বিজিবির গাড়িতে উত্তেজিত জনতা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলাফল ঘোষণায় বিলম্বের কারণে তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। হামলায় একটি গাড়ির গ্লাস ভেঙে যায়। আহত হয়েছেন একজন বিজিবি সদস্য।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগবিজিবিভৈরবহামলাজেলার খবর
