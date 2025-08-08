Ajker Patrika
কুয়েটে ক্যানটিন বয়ের কাছে মিলল ১২০ প্যাকেট গাঁজা

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) খানজাহান আলী আবাসিক হলের ক্যানটিন বয়ের কাছ থেকে ১২০ প্যাকেট গাঁজা জব্দ করেছে পুলিশ। গোপন সংবাদ ভিত্তিতে আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের খানজাহান আলী আবাসিক হলের ক্যানটিন থেকে এই গাঁজা জব্দ করা হয়।

সূত্র জানায়, গোপন সংবাদ ভিত্তিতে শুক্রবার (৮ আগস্ট) আনুমানিক বেলা আড়াইটার দিকে এসি আবুল বাশারের নেতৃত্বে দৌলতপুর থানার ওসি মীর আতাহার আলী, খানজাহান আলী থানার ওসি মো. কবির হোসেন, এসআই ইতিয়াকসহ পুলিশের একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের খানজাহান আলী হলের ক্যানটিনে অভিযান চালায়। এ সময় তারা ক্যানটিন বয় মিরাজের কাছ থেকে ৮৬ প্যাকেট (১ কেজি ৬০০ গ্রাম) গাঁজা জব্দ করে।

খানজাহান আলী থানার এসআই ইশতিয়াক আজকের পত্রিকাকে জানান, কুয়েটের খানজাহান আলী আবাসিক হলের ক্যানটিন বয় মিরাজের কাছ ১২০টি প্লাস্টিকের প্যাকেটে থাকা ১ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫০ গ্রামের ১৬ প্যাকেট ও বাকি ১০৪ প্যাকেট সাড়ে ১১ গ্রাম ওজনের। মিরাজকে গ্রেপ্তার করে খানজাহান থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

খুলনা জেলাপুলিশখুলনা বিভাগখুলনাকুয়েটজেলার খবর
