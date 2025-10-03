Ajker Patrika
জামায়াত ৩০০ আসনের নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েছে: পরওয়ার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় ছাত্রশিবিরের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচনে জামায়াত ৩০০ আসনের প্রার্থী দিয়ে পূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েছে।’ তিনি জামায়াতের প্রতিটি কর্মীকে নির্বাচনে পূর্ণ শক্তি নিয়ে মাঠে থাকার আহ্বান জানান।

আজ শুক্রবার খুলনার আল ফারুক সোসাইটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগরী শাখার সদস্য পুনর্মিলনী (১৯৭৭—২০২৫) অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, দ্বীনকে সংসদে পাঠানোর এখনই উপযুক্ত সময়। এ সময়কে কাজে লাগাতে যাঁরা একসময়ে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

খুলনা নগর ছাত্রশিবিরের সভাপতি আরাফাত হোসেন মিলনের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি রাকিব হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা এমরান হোসাইন, মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল ও নড়াইল জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান বাচ্চু।

উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের খুলনা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, খুলনা মহানগর আমির অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান প্রমুখ

বিষয়:

খুলনা জেলাজামায়াতখুলনা সদরনির্বাচনখুলনাজেলার খবর
