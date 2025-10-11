‘ইবি প্রশাসন নেতানিয়াহুর মতো আচরণ করছে’

ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) প্রশাসন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মতো আচরণ করছে বলে মন্তব্য করেছেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ। তথাকথিত ‘আওয়ামী ফ্যাসিস্ট পুনর্বাসন করা নিয়োগ বোর্ড’ বাতিল এবং শিক্ষার্থী সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের নিচতলায় অবস্থান কর্মসূচি পালনকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
এ সময় সাহেদ আহম্মেদ আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে আমার নেতানিয়াহুর প্রশাসনের মতোই মনে হয়েছে। নেতানিয়াহুর যেমন শক্তিশালী বাহিনী আছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহর চারপাশেও এ রকম শক্তিশালী মহামানব রয়েছেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন করা এই নিয়োগ বোর্ড বাতিলের হুঁশিয়ারি দেন ছাত্রদলের এই নেতা।
এ সময় ছাত্রদলের কর্মীরা ‘ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই, সাজিদ হত্যার ফাঁসি চাই’, ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, ‘আওয়ামী লীগের ঠিকানা এই বাংলায় হবে না’—ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মাসুদ রুমী মিথুন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, আহসান হাবীব, রোকন উদ্দিন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি ইসমাঈল হোসেন রাহাত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবির সাবেক সহ-সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল নেমানসহ অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী।
এ সময় ছাত্রদলের নেতারা জানান, সাজিদ হত্যার খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ‘নিয়োগ-বাণিজ্য ও আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া’ বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানান তাঁরা।
শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মাসুদ রুমী মিথুন বলেন, ‘কিছুদিন আগে প্রমোশন বোর্ড হয়েছে। সেখানে পুরোপুরি আওয়ামী লীগপন্থীদের প্রমোশন দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তাহলে ভিসির কাজ কী আওয়ামী পুনর্বাসন করা? আমরা কি এ জন্যই তাঁকে ৫ আগস্টের পর ভিসি বানিয়েছি?’
মাসুদ রুমী মিথুন আরও বলেন, সাজিদ হত্যার খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। খুনিরা যে দলেরই হোক, অপরাধী অপরাধীই। তাদের শাস্তি পেতেই হবে।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) প্রশাসন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মতো আচরণ করছে বলে মন্তব্য করেছেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ। তথাকথিত ‘আওয়ামী ফ্যাসিস্ট পুনর্বাসন করা নিয়োগ বোর্ড’ বাতিল এবং শিক্ষার্থী সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের নিচতলায় অবস্থান কর্মসূচি পালনকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
এ সময় সাহেদ আহম্মেদ আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে আমার নেতানিয়াহুর প্রশাসনের মতোই মনে হয়েছে। নেতানিয়াহুর যেমন শক্তিশালী বাহিনী আছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহর চারপাশেও এ রকম শক্তিশালী মহামানব রয়েছেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন করা এই নিয়োগ বোর্ড বাতিলের হুঁশিয়ারি দেন ছাত্রদলের এই নেতা।
এ সময় ছাত্রদলের কর্মীরা ‘ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই, সাজিদ হত্যার ফাঁসি চাই’, ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, ‘আওয়ামী লীগের ঠিকানা এই বাংলায় হবে না’—ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মাসুদ রুমী মিথুন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, আহসান হাবীব, রোকন উদ্দিন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি ইসমাঈল হোসেন রাহাত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবির সাবেক সহ-সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল নেমানসহ অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী।
এ সময় ছাত্রদলের নেতারা জানান, সাজিদ হত্যার খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ‘নিয়োগ-বাণিজ্য ও আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া’ বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানান তাঁরা।
শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মাসুদ রুমী মিথুন বলেন, ‘কিছুদিন আগে প্রমোশন বোর্ড হয়েছে। সেখানে পুরোপুরি আওয়ামী লীগপন্থীদের প্রমোশন দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তাহলে ভিসির কাজ কী আওয়ামী পুনর্বাসন করা? আমরা কি এ জন্যই তাঁকে ৫ আগস্টের পর ভিসি বানিয়েছি?’
মাসুদ রুমী মিথুন আরও বলেন, সাজিদ হত্যার খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। খুনিরা যে দলেরই হোক, অপরাধী অপরাধীই। তাদের শাস্তি পেতেই হবে।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন মার্স টেক্সটাইল নামে একটি সুতা কারখানার শ্রমিকেরা। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বার আউলিয়া এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন কয়েক শ শ্রমিক।১৮ মিনিট আগে
নওগাঁর রাণীনগরে জমিতে আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কালীগ্রাম ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমল চন্দ্র মহন্তের ছেলে কানাই চন্দ্র মহন্তের জমির ধান নষ্ট হয়। এ ঘটনায় আজ শনিবার দুপুরে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ অদ্রিবা (৮) ও তূর্য (৪) নামে দুই ভাইবোন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। আজ শনিবার বিকেলে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে অদ্রিবার মৃত্যু হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) একই হাসপাতালে ভাই তূর্যের মৃত্যু হয়।৩৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ডিপ সি ডক এলাকা থেকে মোহাম্মদ সোহেল (৩০) নামে এক জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান...৩৫ মিনিট আগে