Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

‘ইবি প্রশাসন নেতানিয়াহুর মতো আচরণ করছে’

ইবি প্রতিনিধি 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের নিচে আজ অবস্থান কর্মসূচিতে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের নিচে আজ অবস্থান কর্মসূচিতে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) প্রশাসন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মতো আচরণ করছে বলে মন্তব্য করেছেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ। তথাকথিত ‘আওয়ামী ফ্যাসিস্ট পুনর্বাসন করা নিয়োগ বোর্ড’ বাতিল এবং শিক্ষার্থী সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের নিচতলায় অবস্থান কর্মসূচি পালনকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এ সময় সাহেদ আহম্মেদ আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে আমার নেতানিয়াহুর প্রশাসনের মতোই মনে হয়েছে। নেতানিয়াহুর যেমন শক্তিশালী বাহিনী আছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহর চারপাশেও এ রকম শক্তিশালী মহামানব রয়েছেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন করা এই নিয়োগ বোর্ড বাতিলের হুঁশিয়ারি দেন ছাত্রদলের এই নেতা।

এ সময় ছাত্রদলের কর্মীরা ‘ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই, সাজিদ হত্যার ফাঁসি চাই’, ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, ‘আওয়ামী লীগের ঠিকানা এই বাংলায় হবে না’—ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মাসুদ রুমী মিথুন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, আহসান হাবীব, রোকন উদ্দিন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি ইসমাঈল হোসেন রাহাত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবির সাবেক সহ-সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল নেমানসহ অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী।

এ সময় ছাত্রদলের নেতারা জানান, সাজিদ হত্যার খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ‘নিয়োগ-বাণিজ্য ও আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া’ বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানান তাঁরা।

শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মাসুদ রুমী মিথুন বলেন, ‘কিছুদিন আগে প্রমোশন বোর্ড হয়েছে। সেখানে পুরোপুরি আওয়ামী লীগপন্থীদের প্রমোশন দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তাহলে ভিসির কাজ কী আওয়ামী পুনর্বাসন করা? আমরা কি এ জন্যই তাঁকে ৫ আগস্টের পর ভিসি বানিয়েছি?’

মাসুদ রুমী মিথুন আরও বলেন, সাজিদ হত্যার খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। খুনিরা যে দলেরই হোক, অপরাধী অপরাধীই। তাদের শাস্তি পেতেই হবে।

বিষয়:

ছাত্রদলইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়প্রশাসনখুলনা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিশোরীর মৃত্যুর অভিযোগ, দুই যুবক আটক

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১৫ সেনা কর্মকর্তা হেফাজতে: সেনাসদর

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সেনাবাহিনী মোর‍্যালি আপসেট, তবে সবসময় ন্যায়ের পক্ষে: সেনাসদর

বিয়ের আংটি পরলেন ইশরাক

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ে এবারও অনিশ্চয়তা

বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ে এবারও অনিশ্চয়তা

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ

আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ

কোম্পানীগঞ্জে গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ভাইবোনের মৃত্যু

কোম্পানীগঞ্জে গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ভাইবোনের মৃত্যু

কর্ণফুলীতে ডকে জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কর্ণফুলীতে ডকে জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার