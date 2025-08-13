কয়রায় জেলি পুশ করা ৫০ কেজি চিংড়ি জব্দ, পাঁচ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার কয়রা উপজেলায় চিংড়ি মাছে জেলি পুশ করার দায়ে পাঁচ ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার মদিনাবাদ গ্রামে একটি বাড়িতে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালান।
জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার উত্তর মদিনাবাদ গ্রামের গফুর গাজীর বাড়িতে অভিযান চালায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী কয়রা কন্টিনজেন্ট। এ সময় ৫০ কেজি চিংড়ি মাছ, জেলি ও সিলিস জব্দ করে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আব্দুল্লাহ আল বাকী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০-এর ৩১(২) ধারায় মদিনাবাদ গ্রামের মো. সাজিদুল (৩০), মিনহাজুলসহ পাঁচ ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দ করা মাছ মাটিতে পুঁতে নষ্ট করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সমীর কুমার সরকার, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চৌকস টিমসহ স্থানীয় বাসিন্দারা।
ইউএনও বলেন, চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ একটি মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
খুলনার কয়রা উপজেলায় চিংড়ি মাছে জেলি পুশ করার দায়ে পাঁচ ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার মদিনাবাদ গ্রামে একটি বাড়িতে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালান।
জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার উত্তর মদিনাবাদ গ্রামের গফুর গাজীর বাড়িতে অভিযান চালায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী কয়রা কন্টিনজেন্ট। এ সময় ৫০ কেজি চিংড়ি মাছ, জেলি ও সিলিস জব্দ করে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আব্দুল্লাহ আল বাকী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০-এর ৩১(২) ধারায় মদিনাবাদ গ্রামের মো. সাজিদুল (৩০), মিনহাজুলসহ পাঁচ ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দ করা মাছ মাটিতে পুঁতে নষ্ট করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সমীর কুমার সরকার, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চৌকস টিমসহ স্থানীয় বাসিন্দারা।
ইউএনও বলেন, চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ একটি মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন দুই আওয়ামী লীগ ও কৃষক লীগ নেতা। আজ বুধবার সকালে উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের নিলফা বাজারে সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তাঁরা।২ মিনিট আগে
রংপুরের তারাগঞ্জে চোর সন্দেহে দুজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দুই এসআই ও ছয় কনস্টেবলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) রংপুর পুলিশ সুপারের নির্দেশে তাঁদের বরখাস্ত করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।৮ মিনিট আগে
মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘এই ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি। আজ থেকে ঘোষণা করছি, রংপুর বিভাগে এই দালাল চক্রকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো।’ মিছিল শেষে নগরের সেন্ট্রাল রোডে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, রুহুল আমিন হাওলাদার, মুজিবুল হক চুন্নুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন বিক্ষোভকারীরা।১৩ মিনিট আগে
মাদারীপুরের ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরির ঘটনায় এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের ধামুসা গ্রাম থেকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।২৭ মিনিট আগে