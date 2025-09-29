ছিনতাইকারীর হাতে ছিনতাইকারী গুলিবিদ্ধ

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় ছিনতাইকারীদের হাতে মো. মুন্না ওরফে কাটিং মুন্না (৩০) নামের এক ছিনতাইকারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গতকাল রোববার গভীর রাতে তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
আহত মুন্না নগরীর লবণচরা থানাধীন চানমারি খ্রিষ্টানপাড়া এলাকার বাসিন্দা সাগরের ছেলে। তিনি নগরীর সন্ত্রাসী আশিক গ্রুপের সদস্য এবং টুটপাড়া, চানমারী ও লবণচরা থানা এলাকায় ছিনতাইকারী হিসেবে পরিচিত। তাঁর নামে খুলনার লবণচরা থানাসহ একাধিক থানায় মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, গত রাতে সে (মুন্না) নগরীর হাজী মালেক কলেজ এলাকায় ছিনতাই করেন। তখন স্থানীয়রা তাঁকে ধাওয়া দেয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে আরেকটি ছিনতাইকারী গ্রুপের সদস্যরা তাঁকে ধরে নেয় এবং হত্যার উদ্দেশে পরপর কয়েকটি গুলি চালায়। দুটি গুলি তাঁর পায়ে বিদ্ধ হয়। পরে মুক্তা কমিশনার কালভার্ট এলাকার হীরকের মাঠ থেকে তাঁকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য খুলনা জেনারেল হাসপাতাল এবং পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে মুন্না সেখানে চিকিৎসাধীন।
