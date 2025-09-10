Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

বাগেরহাটে টানা দুই দিনের হরতাল শুরু, সড়কে মিছিল জ্বলছে আগুন

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ০৬
হরতালের সমর্থনে সড়কে আগুন জ্বালানো হয়। আজ বুধবার সকালে। ছবি: আজকের পত্রিকা
হরতালের সমর্থনে সড়কে আগুন জ্বালানো হয়। আজ বুধবার সকালে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের চারটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে জেলাজুড়ে টানা দুই দিনের হরতাল ও সড়কপথ অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) হরতালের প্রথম দিন সকাল ৬টা থেকে বিভিন্ন সড়কে আগুন জ্বালিয়ে ও গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতা-কর্মীরা। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৬টা পর্যন্ত হরতাল চলবে।

আজ সকাল ৮টা থেকে হরতালের সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে মিছিল শুরু করেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতা-কর্মীরা। সকাল সাড়ে ৮টায় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে মিছিল করেন জামায়াত-বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এ সময় তাঁরা হরতালের সমর্থনে স্লোগান দেন। চারটি আসন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ইসিকে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। যত দিন পর্যন্ত চারটি আসন ফিরিয়ে না দেবে, তত দিন পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তাঁরা।

বাগেরহাটের চারটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে হরতাল পালনকারীদের সমাবেশ। ছবি: সংগৃহীত
বাগেরহাটের চারটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে হরতাল পালনকারীদের সমাবেশ। ছবি: সংগৃহীত

গেল ৩০ জুলাই আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটের চারটি আসনের মধ্যে একটি আসন কমিয়ে জেলায় তিনটি আসন করার প্রাথমিক প্রস্তাব দেওয়া হয়। এরপর থেকেই বাগেরহাটবাসী আন্দোলন শুরু করেন। চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন বাগেরহাটবাসী। এর পরেও ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন শুধু সীমানা পরিবর্তন করে তিনটি আসন জারি রেখে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে। নির্বাচন কমিশনের এই আসনবিন্যাস গণমানুষের দাবিকে উপেক্ষা করেছে বলে জানান সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতা-কর্মীরা। চূড়ান্ত গেজেট অনুযায়ী, বাগেরহাট-১ (বাগেরহাট সদর-চিতলমারী-মোল্লাহাট), বাগেরহাট-২ (ফকিরহাট-রামপাল-মোংলা) ও বাগেরহাট-৩ (কচুয়া-মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)। দীর্ঘদিন ধরে চারটি আসনে নির্বাচন হয়ে আসছিল। তখনকার সীমানা ছিল বাগেরহাট-১ (চিতলমারী-মোল্লাহাট-ফকিরহাট), বাগেরহাট-২ (বাগেরহাট সদর-কচুয়া), বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মোংলা) বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।

বিষয়:

বাগেরহাটহরতালবাগেরহাট সদরখুলনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

সম্পর্কিত

টইটুম্বুর কাপ্তাই লেক, খুলে দেওয়া হল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট

টইটুম্বুর কাপ্তাই লেক, খুলে দেওয়া হল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট

বাগেরহাটে টানা দুই দিনের হরতাল শুরু, সড়কে মিছিল জ্বলছে আগুন

বাগেরহাটে টানা দুই দিনের হরতাল শুরু, সড়কে মিছিল জ্বলছে আগুন

রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

ধান-চাল সংগ্রহ: ‘সর্বোচ্চ’ চেষ্টা করেও অর্জিত হয়নি লক্ষ্য

ধান-চাল সংগ্রহ: ‘সর্বোচ্চ’ চেষ্টা করেও অর্জিত হয়নি লক্ষ্য