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খুলনা

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থী আজমুল হত্যায় আসামিদের গ্রেপ্তারে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ২৫
বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থী আজমুল হত্যায় আসামিদের গ্রেপ্তারে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম
খুলনা নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আজমুল হোসেনের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুরির অভিযোগে খুলনা নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আজমুল হোসেন হত্যাকাণ্ডে আসামিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে সোনাডাঙ্গায় ৩ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। পরে মেট্রোপলিটন পুলিশ ও কেসিসি (খুলনা সিটি করপোরেশন) প্রশাসকের আশ্বাসে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এর ফলে দুপুরের পর থেকে এলাকায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আজমুল হোসেন হত্যাকাণ্ডের পর এত দিনেও কোনো আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিচার ও আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা রাস্তার মাঝখানে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করেন এবং এতে শিক্ষকেরাও একাত্মতা প্রকাশ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এজাহারনামীয় আসামিদের গ্রেপ্তারের সময়সীমা বেঁধে দেন এবং অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

অবরোধ চলাকালে সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে দূরপাল্লা ও অভ্যন্তরীণ রুটে যান চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেলা ১টার পর কেএমপির (খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ শাহনেওয়াজ খালেদ এবং খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

পুলিশ কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ খালেদ জানান, আসামিদের গ্রেপ্তারে বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একাধিক অভিযান চলছে এবং খুব দ্রুতই তাঁদের আইনের আওতায় আনা হবে। এ ছাড়া আগামী এক মাসের মধ্যে আদালতে তদন্তের অভিযোগপত্র দাখিল করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

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