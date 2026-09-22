গভীর রাতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন গাজী নজরুলের দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়মের

সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়ম খাতুনের মরদেহ সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের চৌদ্দরশি গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে সোমবার দিবাগত গভীর রাতে দাফন করা হয়েছে। এর আগে রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাঁর বাবার বাড়ির উঠানে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
গাবুরা ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদুল আলম জানান, সোমবার রাত ১১টার দিকে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সদর দিয়ে কপোতাক্ষ নদ পার হয়ে মরিয়মের মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এ সময় স্বজনদের কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।
তিনি আরও জানান, ময়নাতদন্ত শেষে মরিয়ম খাতুনের মরদেহ গাবুরায় দাফনের জন্য পরিবারের সদস্যরা সোমবার বিকেলে ঢাকা থেকে রওনা হন। গ্রামের লোকজন আগে থেকেই দাফনের জন্য তাঁর কবর খুঁড়ে রাখেন।
প্রসঙ্গত, গত রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানাধীন ন্যাম ভবনের একটি ফ্ল্যাট থেকে মরিয়ম খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে তাঁর বাবা এস এম মাসুম বিল্লাহ আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন।
মামলায় গাজী নজরুল ইসলাম, তাঁর প্রথম স্ত্রী মাকসুদা ইসলাম ও মরিয়মের মামা ওবায়দুর রহমানকে আসামি করা হয়েছে। এ মামলায় পুলিশ গাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর প্রথম স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে।
সোমবার আদালত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গাজী নজরুল ইসলামকে চার দিনের এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী মাকসুদা ইসলামকে এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
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