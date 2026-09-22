Ajker Patrika
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জয়পুরহাট

জ্বালানি তেলের পরিমাপ যাচাইয়ে ফিলিং স্টেশনে অভিযান

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ০০
জ্বালানি তেলের পরিমাপ যাচাইয়ে ফিলিং স্টেশনে অভিযান
ফিলিং স্টেশনে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির সুযোগে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, অবৈধ মজুত ও পরিমাপে কারচুপি ঠেকাতে জয়পুরহাটে পেট্রল পাম্পগুলোয় যৌথ তদারকি অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে শহরের সড়ক ভবন এলাকার উত্তরা ফিলিং স্টেশন ও গুলশান মোড় এলাকার জয়পুর ফিলিং স্টেশনে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর উল আলম এবং বিএসটিআইয়ের পরিদর্শক প্রকৌশলী মো. আসাদুজ্জামান।

এ সময় ফিলিং স্টেশন দুটিতে ডিজেল, অকটেন ও পেট্রল সরবরাহের পরিমাপ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় জ্বালানি তেলের পরিমাপ সঠিক পাওয়া গেছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর উল আলম বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার সুযোগ নিয়ে কোনো অসাধু চক্র যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি কিংবা গ্রাহকদের পরিমাপে কম দিতে না পারে, সে জন্য জেলা প্রশাসনের নির্দেশনায় এ তদারকি চালানো হচ্ছে। জনস্বার্থে ভ্রাম্যমাণ আদালতসহ এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

জয়পুরহাটজ্বালানিজ্বালানি তেলরাজশাহী বিভাগ
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