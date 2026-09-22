Ajker Patrika
En
নীলফামারী

নীলফামারীতে শ্যাম্পুর প্যাকেট নিয়ে সংঘর্ষ, চিকিৎসাধীন বৃদ্ধের মৃত্যু

নীলফামারী প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ০২
নীলফামারীতে শ্যাম্পুর প্যাকেট নিয়ে সংঘর্ষ, চিকিৎসাধীন বৃদ্ধের মৃত্যু
জলঢাকা বাজারে লাশবাহী গাড়ি আটকে বিক্ষোভ করেন স্বজন ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর জলঢাকায় শিশুদের শ্যাম্পুর খালি প্যাকেট নিয়ে খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত বৃদ্ধ মকবুল হোসেন মারা গেছেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে ১২ সেপ্টেম্বর উপজেলার বালাগ্রাম ইউনিয়নে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের ১৫ জন আহত হন।

আজ মকবুল হোসেনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী তাঁর মরদেহ নিয়ে জলঢাকা থানার সামনে বিক্ষোভ করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১২ সেপ্টেম্বর সকালে বালাগ্রাম ইউনিয়নে শ্যাম্পুর খালি প্যাকেট নিয়ে শিশুদের খেলাকে কেন্দ্র করে প্রথমে তাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও ঝগড়া হয়। পরে বিষয়টি অভিভাবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় ধারালো দেশীয় অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগও ওঠে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন।

পরে আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে মকবুল হোসেনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ প্রাণ হারান তিনি।

নিহতের মরদেহ বাড়িতে নেওয়ার পথে জলঢাকা বাজারে লাশবাহী গাড়ি আটকে আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ করেন স্বজন ও স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল আলম বলেন, আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। শিগগির আসামিদের গ্রেপ্তার করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নীলফামারীমৃত্যুসংঘর্ষরংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত