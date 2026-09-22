বকশীগঞ্জে ২৫ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ

জামালপুরের বকশীগঞ্জে অবৈধভাবে আনা ২৫ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার বাট্টাজোড় ইউনিয়নের নতুন বাজার এলাকায় তিন রাস্তার মোড়ে অভিযানটি চালানো হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন বকশীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুরাদ হোসেন। এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম ও বাট্টাজোড় ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান লিটন আকন্দ উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দুটি অটোরিকশায় ২৫ বস্তা ইউরিয়া সার পরিবহন করা হচ্ছিল। বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হলে অটোরিকশাচালকদের কাছে সারের বিষয়ে জানতে চান। এ সময় চালকেরা অটোরিকশা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ধাওয়া দিয়ে অটোরিকশা দুটি আটক করেন। পরে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা গিয়ে ২৫ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করেন।
ইউএনও মুরাদ হোসেন বলেন, সারগুলো অবৈধভাবে বকশীগঞ্জে প্রবেশ করেছে, তাই এগুলো কৃষি কর্মকর্তার জিম্মায় রাখা হয়েছে। পরে এসব সার কৃষকদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা হবে।
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