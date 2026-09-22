২ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে আটক সাব-রেজিস্ট্রারসহ ৩ জন

চট্টগ্রামের পাহাড়তলী সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে দুই লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় সাব-রেজিস্ট্রারসহ তিনজনকে হাতেনাতে আটক করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে দুদকের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়-১-এর একটি দল অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন পাহাড়তলী সাব-রেজিস্ট্রার আবদুস সোবহান, হেড ক্লার্ক ফারুক ইসলাম ও অফিসের উমেদার রূপন দাশ।
আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য জানিয়েছেন দুদকের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ।
দুদক সূত্র জানায়, চট্টগ্রামের এক আইনজীবী তাঁর মক্কেলের দুটি অংশীদারি চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রির জন্য পাহাড়তলী সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে জমা দেন। দলিলে কোনো ত্রুটি না থাকলেও রেজিস্ট্রির কাজ আটকে রাখেন সাব-রেজিস্ট্রার। পরে দলিল দুটি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার জন্য সাব-রেজিস্ট্রার আবদুস সোবহান ও হেড ক্লার্ক ফারুক ইসলাম দুই লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেন বলে অভিযোগ করা হয়।
এই অবস্থায় ভুক্তভোগী আইনজীবী দুদকের হটলাইন ১০৬ নম্বরে অভিযোগ করেন। পরে দুদকের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়-১-এ লিখিত অভিযোগ দেন তিনি।
অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশনের অনুমোদন নিয়ে আজ চট্টগ্রামের পাহাড়তলী সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ফাঁদ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের একপর্যায়ে দুই লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় সাব-রেজিস্ট্রার আবদুস সোবহান, হেড ক্লার্ক ফারুক ইসলাম ও উমেদার রূপন দাশকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
দুদক জানিয়েছে, আটক তিনজনের বিরুদ্ধে কমিশনের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়-১-এ মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। পরে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।
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