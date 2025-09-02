Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

স্কুলমাঠে খেলার সময় ডাম্প ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল শিক্ষার্থীর

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ডাম্প ট্রাকের চাপায় স্কুলছাত্র জুনায়েদ জোয়ার্দারের (ইনসেটে) মৃত্যুর খবর পেয়ে স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ডাম্প ট্রাকের চাপায় স্কুলছাত্র জুনায়েদ জোয়ার্দারের (ইনসেটে) মৃত্যুর খবর পেয়ে স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় স্কুলের মাঠে খেলাধুলার সময় বালুবাহী ডাম্প ট্রাকের চাপায় জুনায়েদ জোয়ার্দার (৭) নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে সদর উপজেলার আব্দালপুর ইউনিয়নের পূর্ব আব্দালপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জুনায়েদ জোয়ার্দার একই এলাকার লালন জোয়ার্দারের ছেলে। সে স্থানীয় পূর্ব আব্দালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্র ছিল। পুলিশ ডাম্প ট্রাকটি জব্দ করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, স্কুল চলার সময় জুনায়েদ মাঠে খেলা করছিল। এ সময় স্কুলের পাশেই বালুবাহী একটি ডাম্প ট্রাক থামানো ছিল। চালক ডাম্প ট্রাকটি ঘোরানোর সময় পেছনের দিক থেকে জুনায়েদকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর ভাষ্যমতে, স্কুল মাঠেই খেলছিল জুনায়েদ। এ সময় ট্রাকটি পেছন দিক থেকে তাকে চাপা দেয়। ট্রাকের কোনো হেলপার ছিল না।

জুনায়েদের স্বজনেরা জানান, জুনায়েদের বাবা রাজধানী ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। ডাম্প ট্রাকের চালক নিহতের প্রতিবেশী চাচা। ট্রাকমালিকের মধ্যস্থতায় বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষ মীমাংসার চেষ্টা করছেন।

পূর্ব আব্দালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা. সালমা খাতুন বলেন, ‘স্কুলের পাশেই জুনায়েদের বাড়ি। আজ স্কুলে না এসে সে মাঠে খেলছিল। স্কুলড্রেস পরিহিত না থাকায় আমরা তাকে খেয়াল করিনি। জুনায়েদের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।’

কুষ্টিয়া সদর থানার হরিনারায়ণপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) নাসির উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ডাম্প ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। চালক পলাতক রয়েছেন। এখন পর্যন্ত নিহতের পরিবার থেকে কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি। আমরা জানতে পেরেছি, মালিকপক্ষ ও নিহতের পরিবার বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য বসেছে।’

বিষয়:

কুষ্টিয়ানিহতখুলনা বিভাগখুলনাস্কুলছাত্রজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজিকে মোবাইলে হুমকি, থানায় জিডি

নুরের ওপর হামলার পর আ.লীগ-জাপাসহ ১৪ দলের বিচারে একমত ২২ দল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

লাইসেন্স ছাড়া বাজার পরিচালনা করলে ব্যবস্থা নেবে ডিএসসিসি

লাইসেন্স ছাড়া বাজার পরিচালনা করলে ব্যবস্থা নেবে ডিএসসিসি

৬ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা, আলোচনায় বসছে কর্তৃপক্ষ

৬ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা, আলোচনায় বসছে কর্তৃপক্ষ

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক

কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক