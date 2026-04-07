Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

পানছড়িতে তেল বিক্রি নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২

পানছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলায় তেল বিক্রিকে কেন্দ্র করে দোকানের কর্মচারী ও ক্রেতার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার পানছড়ি বাজারের তবলছড়ি সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা মো. রফিকুল ইসলাম (৩০) নিজের ট্রাক্টরের জন্য ৩০ লিটার তেল কিনতে যান। পরে তাঁর ভাই মো. সুজন ইসলাম (৩৬) পুনরায় ৩০ লিটার তেল নিতে গেলে দোকানের কর্মচারী মো. মিজানুর রহমানের (৩৩) সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়।

একপর্যায়ে সুজন ইসলাম দোকান কর্মচারীকে ধাক্কা দিলে তিনি তেলের ড্রামের ওপর পড়ে গিয়ে মুখে আঘাত পান। এর জেরে দোকান কর্মচারী দোকান থেকে বের হয়ে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রফিকুল ও সুজনের ওপর পাল্টা হামলা চালান।

খবর পেয়ে পানছড়ি থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে আহতদের উদ্ধার করে পানছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠান।

এ বিষয়ে পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা দায়ের হয়নি।

বিষয়:

খাগড়াছড়িজ্বালানিসংঘর্ষজ্বালানি তেলতেলখাগড়াছড়ি বান্দরবান রাঙামাটিজেলার খবরজ্বালানি সংকট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

এভারকেয়ার হাসপাতালে চাকরির সুযোগ, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

বিসিবির কমিটি ভেঙে দিল সরকার, তামিমকে প্রধান করে অ্যাডহক কমিটি

অচেতন মোজতবার চিকিৎসা চলছে ইরানেই, জড়িত নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে—টাইমসের প্রতিবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

