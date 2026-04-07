Ajker Patrika
মেহেরপুর

গাংনীতে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
গাংনীতে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার গাংনী বাজার এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় হোটেলসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের তদারকি করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫২ ধারায় লাইসেন্স ছাড়া গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার দায়ে সিরাজ সাইকেল স্টোরকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া ফ্রিজে বাসি খাবার সংরক্ষণ ও বিক্রির দায়ে একই আইনের ৪৩ ধারায় সামাদ হোটেলকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সব মিলিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করে আদায় করা হয়।

সূত্র আরও জানায়, অভিযানে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ও ওষুধ বিক্রি থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।

এ সময় জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ, গাংনী স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. মশিউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

গাংনীখুলনা বিভাগজরিমানাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

সম্পর্কিত

