প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

রংপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ১৬
প্রেমিকার মন পেতে ‘ভুয়া পুলিশ অফিসার’, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশ পরিচয়ে প্রেম আর সেই সম্পর্ককে পোক্ত করতে পুলিশের ভুয়া আইডি কার্ডের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। কিন্তু আস্থা অর্জনের সেই কৌশল শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়ায়; আইডি বানাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন ‘পুলিশ অফিসার’ পরিচয়ধারী যুবক।

আটক যুবকের নাম মোস্তাফিজুর রহমান (৩০)। তিনি দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দুমাইল গ্রামের মোখলেছার রহমানের ছেলে। আজ মঙ্গলবার রংপুর প্রেসক্লাব এলাকার একটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে প্রেসক্লাব এলাকার আর টি প্রেসে গিয়ে সহকারী পুলিশ সুপারের (এএসপি) একটি আইডি কার্ড তৈরি করতে বলেন মোস্তাফিজুর। তাঁর আচরণ ও কথাবার্তায় সন্দেহ হলে দোকানের কর্মচারীরা বিষয়টি আশপাশে থাকা পুলিশ সদস্যদের জানান। পরে পুলিশ এসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুরো বিষয়টি বেরিয়ে আসে।

জিজ্ঞাসাবাদে মোস্তাফিজুর জানান, তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি হলেও প্রেমিকার কাছে নিজেকে পুলিশের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট (এএসপি) হিসেবে পরিচয় দিতেন। বিয়ের জন্য প্রেমিকার আস্থা অর্জন করতে তিনি এই ভুয়া পরিচয় তৈরি করেন এবং সেটিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে আইডি কার্ড বানাতে আসেন।

এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী বলেন, ঘটনার পর মোস্তাফিজুরের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, তার মানসিক সমস্যা রয়েছে। বিষয়টি যাচাই করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

