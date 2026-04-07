এভারকেয়ার হাসপাতালে চাকরির সুযোগ, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এভারকেয়ার হাসপাতাল ঢাকা। প্রতিষ্ঠানটি পেস্ট্রি শেফ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: পেস্ট্রি শেফ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: হাসপাতাল, হোটেল, রিসোর্ট, রেস্তোরাঁয় কাজের দক্ষতা হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি লিঙ্কে দেখুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ এপ্রিল, ২০২৬।

