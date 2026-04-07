কেরানীগঞ্জে বাড়িতে ঢুকে যুবককে গুলি, পুলিশের ধারণা অভ্যন্তরীণ কোন্দল

ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানার শাক্তা ইউনিয়নের মালঞ্চ এলাকায় অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদের গুলিতে মো. রিপন (৩২) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, মালঞ্চ এলাকার বাসিন্দা মুজিবুর রহমানের ছেলে রিপনের নিজ বাড়িতে ঢুকে অজ্ঞাতনামা দুই থেকে তিনজন ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি করেন। এতে গুলিটি রিপনের ডান পায়ের ঊরুতে বিদ্ধ হয়। গুলির পরপরই দুর্বৃত্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
আহত অবস্থায় পরিবারের লোকজন রিপনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কামুক্ত রয়েছে।
খবর পেয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আহত রিপন মাদকাসক্ত এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। পুলিশের ধারণা, আগের অন্তর্কোন্দলের জের ধরে এ ঘটনা ঘটতে পারে।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। থানা এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।
